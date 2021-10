L’età non si misura in anni, ma in emozioni.

Proprio quelle emozioni che hanno provato tutti i partecipanti al pranzo della leva 1951.

Si sono ritrovati in tanti il mattino presto in Piazza Falcone, destinazione Govone, in quella terra di Langa particolarmente dolce dove un accogliente agriturismo, l’avvolgente giornata autunnale e i prodotti della terra hanno contribuito a rendere ancor più vivace il ritrovo, perfettamente organizzato dai coscritti coniugi Angesia e Leonarduzzi.

Toccante il discorso del sempre apprezzato Giovanni Caveglia che ha anche ricordato i defunti della classe ’51 con un minuto di silenzio.

Al termine della festa tutti i coscritti hanno ricevuto un gradito portafoto a ricordo del traguardo, ingentilito per le signore da un pensiero floreale.

Alla partenza dalla Cascina Roero la felicità e la soddisfazione di tutti si è tramutata nell’impegno degli organizzatori a non dimenticare di rinnovare una così bella tradizione.

In realtà loro hanno sempre 20 anni: ne hanno aggiunti solo 50 di saggezza e di esperienza.

Auguri a tutti di buona vita.