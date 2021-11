Riceviamo dall’Associazione Fonte Viva di San Maurizio e pubblichiamo il seguente comunicato.

L’Associazione Fonte Viva prosegue le attività di preparazione alle prossime elezioni amministrative che si terranno nel 2022. In estate si sono svolti gli incontri con i componenti delle Commissioni Consultive, durante le quali sono stati raccolti interessanti contributi che hanno portato idee e suggerimenti per completare e migliorare il lavoro svolto dall’Amministrazione in carica, nelle varie aree di competenza. Il confronto è stato interessante e vivace, consentendo di conoscere il parere e le opinioni degli abitanti di San Maurizio che vivono le scelte amministrative offrendo un punto di vista differente e complementare a quello di chi amministra. Altre iniziative sono in fase di organizzazione, in particolare Fonte Viva avrà piacere di incontrare i diversi attori che operano e vivono il Comune di San Maurizio, come le Associazioni di Categoria, di Volontariato, le parti politiche e tutti i cittadini che vorranno intervenire per suggerire nuovi spunti per rendere San Maurizio la cittadina dove tutti vorremmo vivere. Gli incontri avranno uno sguardo orientato al futuro e saranno occasione per accogliere indicazioni di sviluppo e necessità da integrare nell’ormai quasi trentennale processo di evoluzione di San Maurizio sotto il segno di Fonte Viva. Un appuntamento importante sarà l’Assemblea dei Soci, che si terrà il 04 Dicembre prossimo dalle ore 11.00 a Casa Marchini Ramello ed alla quale sono invitati tutti, soci, simpatizzanti e appassionati di politica. Obbligo Green Pass per accedere. Sarà l’occasione per effettuare un resoconto di questi anni e tracciare la strada per il futuro. In occasione dell’Assemblea ci sarà inoltre il rinnovo del Consiglio Direttivo. Per quanti volessero entrare a far parte dell’Associazione e del Consiglio Direttivo è possibile scrivere all’email fontevivasanmaurizio@gmail.com o presentandosi presso la Sede di Via Carlo Angela il lunedì dalle 18.45, Fonte Viva vi aspetta a braccia aperte.