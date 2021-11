A San Maurizio Canavese l’Amministrazione Comunale era davanti a un bivio. La decisione da prendere riguardava la palestra polivalente di via Ceretta, di fianco al campo sportivo. Una struttura che, anche se non vetusta (la costruzione risale al 94-95), mostra degli acciacchi e non è più al passo con le normative. Cosa fare? Una riqualificazione tramite una manutenzione straordinaria, oppure la soluzione più radicale di demolire e ricostruire?

La seconda ipotesi è stata scartata, per l’eccessivo costo. Un primo studio di fattibilità, affidato allo studio SERTEC di Loranzè e passato in giunta a inizio marzo, prevedeva la riqualificazione ed efficientamento energetico del fabbricato, con un ampio spettro di interventi per un importo complessivo di 1.500.000 euro. Lo studio era stato approvato e lo stanziamento inserito a bilancio, ma con riserva di un successivo approfondimento del progetto per meglio valutare gli interventi effettivi da realizzare. Un secondo incarico professionale allo stesso studio SERTEC, a inizio luglio, gli affidava le progettazioni definitiva ed esecutiva, che ora, a settembre, sono state approvate dalla giunta sanmauriziese. Gli interventi individuati per la riqualificazione della struttura sono quelli ritenuti più essenziali e realizzabili in tempi contenuti, dato anche che la disponibilità della palestra è necessaria durante l’anno scolastico. Il preventivo complessivo di spesa è ora di 310.000 euro, e comprende: nuovi impianti elettrici e illuminazione a led, il rifacimento in resina acrilica della pavimentazione, la sostituzione integrale del controsoffitto, la protezione degli ingressi dalle intemperie tramite pensiline, il rifacimento di servizi igienici, docce e spogliatoi, gli adeguamenti antincendio tramite applicazione di vernici intumescenti alle strutture portanti metalliche, l’integrazione dell’illuminazione d’emergenza.

“Una serie di interventi che consentiranno di sistemare la palestra rendendola più funzionale e rispondente alle normative odierne. Un ulteriore tassello nel piano di potenziamento e miglioramento del polo sportivo di San Maurizio, che ha visto in primavera l’inaugurazione del nuovo campetto dedicato a basket, volley e tennis” dichiara il consigliere delegato allo sport Antonio Zappalà.

“Nei prossimi mesi gli uffici provvederanno alla gara d’appalto – prosegue Zappalà – Per l’esecuzione dei lavori attenderemo il termine dell’anno scolastico, sfruttando il prossimo periodo estivo”.