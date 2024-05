La lista della spesa

In Italia, con una frequenza ossessiva soprattutto da parte delle forze di

destra, si solleva la presunta iniquità del sistema della tassazione. Viene

descritto come un Moloch che esige continuamente vittime sacrificali.

L’obiettivo, non troppo nascosto, è quello di vellicare il corporativismo

di certi ceti sociali adusi a sistematiche pratiche evasive.

Quando si parla di tasse di cosa parliamo? Facciamo un piccolo parziale

elenco a uso di noi tutti.

Precisazione indispensabile: lo Stato non è un’entità soprannaturale piovuta

dall’alto. È formato da tutti i cittadini: da Mattarella all’ultimo nato.

Teniamolo sempre presente.

Allora precisiamo: a cosa servono le tasse, perché sono indispensabili?

Servono a finanziare: i pronto soccorso che, spesso, tirano fuori dalla bara molti malcapitati, compresi quelli che non pagano le tasse; un servizio sanitario per tutti e gratis, compresi costosi interventi chirurgici; fornire supporti e sostegno economico a persone inabili o anziane; fornire un’istruzione a tutti i cittadini attraverso una scuola a disposizione di tutti; dare una pensione sociale minima anche a chi non ha mai versato contributi; organizzare e mantenere un servizio di polizia per l’ordine pubblico; far funzionare un complesso servizio burocratico necessario per la vita dello Stato; realizzare strutture di vario tipo a sostegno delle attività economiche esociali come: strade, ponti, ferrovie, rete dell’energia elettrica, gas, acqua, telefonia e tanto altro; un sistema carcerario possibilmente educativo e finalizzato al recupero dei rei e non vendicativo; creare una tutela del territorio, del paesaggio, del patrimonio

storico artistico: l’anima della comunità; favorire la diffusione della

pratica sportiva come strumento di prevenzione e socialità; favorire la

ricerca scientifica, strumento indispensabile per conoscere la natura e

realizzare strumenti e preparati per combattere epidemie e favorire uno

sviluppo tecnologico che aiuti a combattere i cambiamenti climatici e tanto

altro; favorire la conservazione delle tradizioni popolari musicali, culinarie, teatrali e la cultura in generale; favorire la diffusione di un sistema di biblioteche su tutto il territorio a sostegno della crescita e diffusione della cultura; sostenere e favorire l’imprenditorialità giovanile e femminile; combattere il disagio economico dei tanti Italiani esclusi dal benessere; sostenere un sistema previdenziale aperto a tutti; difendere e tutelare la vita e salute dei lavoratori particolarmente quelli esposti a rischi elevati a causa della natura di certe attività.

L’elenco dei compiti propri dello Stato potrebbe continuare a lungo.

Lo Stato organizza e favorisce il funzionamento di molte di queste attività

attraverso enti specifici, società industriali a partecipazione statale, enti

regionali e locali.

Lo Stato è una macchina organizzativa estremamente complessa e

ramificata. Non solo. Ogni società statuale è inserita in un complesso

sistema di alleanze politiche ed economiche sovranazionali, necessarie per

realizzare una vasta rete solidaristica che dia solidità e aiuto ad un singolo

Stato in caso di necessità o pericoli.

Sappiamo bene che l’Italia ha bisogno di molte riforme. Non solo: è

necessario combattere un malcostume diffuso a, quasi, tutti i livelli. Come

certificato dal notevole debito pubblico che ammonta, ormai, a quasi

tremila miliardi di euro.

Abbiamo le potenzialità per superare le difficoltà. Per poter cogliere le

opportunità occorrerebbe un ceto politico illuminato e preparato ad

affrontare le sfide. Questo è un nodo dolente: attualmente la classe politica

italiana esprime un’imbarazzante modestia: soprattutto i partiti al governo.

Anche l’opposizione non brilla.

A tutto questo servono le tasse. Non sono né belle né brutte, sono necessarie. Pagare tutti per pagare meno. In realtà possiamo definirle: la quota sociale per aderire alla comunità nazionale.

Da dove passa la strada virtuosa? Dalla crescita culturale degli Italiani.

Questo è l’attuale limite strutturale.>