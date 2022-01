È venuta a mancare, all’età di 85 anni, Adriana Bersone Bertella. Ha raggiunto così, dopo pochi anni, il marito Guido, con cui formava una coppia molto affiatata. Lascia due figlie, Simona e Stefania, e la nipotina Eugenia.

Con la scomparsa di Adriana Bertella, l’Unitre di Caselle viene a perdere una delle figure più rappresentative ed estrose, come dichiara il suo presidente, il dottore Giorgio Aghemo: “Adriana è stata una delle colonne della nostra attività. Anche se ultimamente aveva dovuto un po’ mollare per problemi di salute, era ancora una delle nostre due vicepresidenti. Una figura di spicco non solo a livello casellese: negli anni prima che io assumessi la presidenza, Adriana Bertella è stata anche eletta per un paio di mandati nel Consiglio Nazionale dell’UNITRE”.

L’altra vicepresidente in carica, la professoressa Giuseppina Mairano, ricorda: “Ho conosciuto Adriana ad inizio anni 90, poco dopo che era venuta col marito ad abitare a Caselle, al villaggio Imeda. Io allora ero insegnante alle Scuole Medie di piazza Resistenza, e mi davo da fare per proporre ai nostri studenti laboratori che arricchissero l’offerta formativa. Mi parlarono di questa signora Adriana, appassionata di teatro e lettura animata; la contattai e lei accettò subito. Iniziò così una collaborazione splendida, che è poi sfociata nella nascita dell’Unitre. Ce la propose Manuela Crusiglia, nel 1998, inizialmente come sezione staccata dell’Unitre di Borgaro, fino al riconoscimento, nel 2003, come sezione autonoma. Fra i laboratori proposti alla terza età, quelli di teatro condotti da Adriana hanno sempre avuto un grande successo. Anche all’esterno. Con il gruppo teatrale così formato, siamo andati a recitare all’Istituto San Giuseppe di Torino, al Cottolengo di Mappano, su invito della direttrice Suor Cristiana. Una presenza settimanale molto gradita è stata quella con gli ospiti del Baulino, ove siamo andati fino a due anni fa, quando è arrivata la pandemia. Per ognuna di queste attività nel settore teatrale, Adriana era l’anima e il factotum: preparava i testi, sceglieva le scenografie, si occupava dei costumi… Insomma, una persona preziosa sotto tutti gli aspetti. Ci mancherà moltissimo! ”.

I funerali di Adriana Bersone Bertella avranno luogo lunedì 10 gennaio, alle ore 11, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria.