Organizzata per sabato 17 dicembre, l’iniziativa del “Christmas family day “, ovvero il Natale in famiglia alla OMCR di San Maurizio, ha riscosso un notevole successo.

Molti sono stati i visitatori di questo gioiello tecnologico, nonostante la fredda mattinata non invogliasse certo ad uscire.

“Chi lavora in azienda – ci ha riferito Fabienne Toso, addetta alla comunicazione – trascorre buona parte della propria giornata in un luogo che la famiglia non conosce e che, spesso, è complesso da raccontare. Per questo i Family Day sono sempre un evento memorabile ed una occasione di condivisione preziosa, dove OMCR apre le porte e si presenta alle famiglie dei dipendenti ed al pubblico interessato. Siamo ritornati, dopo due anni di pandemia, a poter mostrare personalmente ai nostri cari ciò che con orgoglio portiamo avanti ogni giorno. La curiosità e la felicità negli occhi dei bambini, quando ritiravano il dono loro destinato, ha reso questo evento natalizio ancora più magico. Siamo grati e consapevoli, inoltre, del rapporto speciale che da sempre ci lega al nostro territorio, ed in particolare al Comune di San Maurizio Canavese. Per questo la visita del Sindaco Michelangelo Picat Re e del Vicesindaco Ezio Nepote per noi ha avuto un valore speciale. Ringraziamo tutti per aver reso possibile l’evento.”

OMCR è una azienda internazionale, nata circa 40 anni fa, e che si occupa dello studio, progettazione e costruzione di macchinari, attrezzature e componenti che servono allo stampaggio delle lamiere per l’industria automobilistica.

Una filiera di cui poco o nulla conosciamo. Da oggi invece abbiamo scoperto che, quando ci mettiamo al volante della nostra auto e partiamo, una parte del nostro viaggio lo facciamo anche grazie e in compagnia di OMCR.

Il Direttore del Personale, che è anche l’allenatore della squadra di calcio del Fatebenefratelli, (cfr. Cose Nostre on line del 4.10.2022-“Un torneo speciale al Fatebenefratelli di San Maurizio”), ci ha invitato e con lui abbiamo potuto ammirare la grande tecnologia degli impianti. Ma dietro questa tecnologia c’è il cuore che pulsa dentro ogni dipendente: dalle operaie agli operai e fino ai vertici apicali.

Ecco una delle aziende che creano valore e portano in Italia e nel mondo la garanzia di serietà del Made in Italy. Un gioiello che siamo lieti sia nato e cresciuto in quel di San Maurizio.

Che il 2023 sia foriero di successi e di grandi soddisfazioni.