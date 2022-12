Direte che 200 anni sono pochi per una delle chiese delle nostre parti, diversi paesi ne hanno anche di molto più vecchie. Ma qui parliamo dell’edificio “moderno” che conosciamo. In realtà per la devozione del borgo era già presente nello stesso luogo una cappella campestre. Di questa cappella, intitolata alla Madonna di Loreto, si hanno notizie certe a partire dal 1566 ma era sicuramente molto più antica. Il campanile fu aggiunto nel 1761, ben prima della costruzione ex novo dell’attuale edificio, iniziata nel 1806 e terminata nel 1822, con la dedica al SS Nome di Maria. Solo nel 1915 tuttavia grazie all’opera ed alle insistenze del Canonico Maffei la chiesa venne eletta a Parrocchia da parte dell’Arcivescovo di Torino, Cardinale Agostino Richelmy.

I festeggiamenti per il doppio centenario si sono tenuti il 13 novembre scorso a Ceretta con una funzione religiosa e la processione. L’accompagnamento musicale è stato assicurato in chiesa dal Coro parrocchiale ed in processione dalla Filarmonica Cerettese. Come curiosità, dopo molti anni di assenza, è stato di nuovo ascoltato l’Inno di Ceretta sia in forma cantata sia in forma strumentale per banda. Un inno semplice, popolare che fu scritto e musicato da un personaggio unico nel suo genere, Don Antonio Bessone parroco per quasi mezzo secolo, dal 1914 al 1962. Teologo dotato di una personalità molto forte fu promotore a Ceretta di incessanti iniziative in campo musicale, teatrale e di stampa.

A fianco dell’attuale parroco Padre Raffaele Prencipe è stata molto apprezzata dai Cerettesi la presenza ai festeggiamenti del suo predecessore Don Domenico Caglio che ha voluto esserci ancora una volta, superando le difficoltà della sua salute malferma.

Se queste poche righe hanno suscitato la vostra curiosità, consiglio la lettura del libro con CD “Mater Ecclesiae” edito per l’occasione a cura del Consiglio Pastorale che riporta dati e fatti storici, presenta le figure dei personaggi di spicco, racconta le tradizioni e le associazioni anche tramite i ricordi di alcuni abitanti con una buona memoria. Il libro è disponibile per l’acquisto in chiesa negli orari delle funzioni.