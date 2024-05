“Maggio, tra diritti e legalità”

In data 14 maggio si è riunita la Commissione speciale per le Pari Opportunità e Promozione della Legalità, in Sala Consigliare a Caselle torinese. Durante la seduta si è discusso della definizione degli aspetti pratici relativi agli eventi del “Maggio dei diritti e della legalità”. Nel mese di maggio ricorrono date importanti. Il 17 si celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, volta a sensibilizzare al problema della discriminazione, delle molestie e della violenza che le persone LGBT+ continuano a subire. Venerdì 17 maggio alle 20:45, in Sala Consigliare, per la serata “Cronaca di ordinaria omofobia” interverranno Massimo Battaglio, coordinatore del progetto Osservatore nazionale dell’omofobia e Giovanni Roggero, rappresentante di famiglie Agedo. Modereranno la serata Vita Interrante e Angela Grimaldi, rispettivamente presidente e vicepresidente della Commissione Pari Opportunità di Caselle.

Per quanto riguarda i casi di aggressioni omofobe denunciate da aprile 2022 a maggio 2023, si è assistito a un significativo aumento in Piemonte, che diventa la regione più omofoba d’Italia, sia in valore assoluto che in rapporto alla popolazione. A Torino si sono registrate ben 23 casi, superando di gran lunga le più popolose Roma (18), Milano (10) e Napoli (15). Pare che il mito della Torino friendly sia definitivamente caduto.

A causa del maltempo la presentazione della panchina a tema LGBT+, presso il Prato della Fiera, slitterà a giugno, mese del Pride.

Inoltre, il 23 maggio ricorre la giornata della legalità, volta a commemorare le vittime di tutte le mafie e in particolare il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e la scorta nella strage di Capaci del 1992. Nella mattinata del 23, con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Caselle Torinese e del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, si terrà una marcia che toccherà le vie centrali del paese per terminare in piazza Boschiassi. In serata, presso la Sala Consigliare, Angela Grimaldi presenterà la serata: “Maggio, tra diritti e legalità”. Interverranno come ospiti Claudio Loiodice, sociologo e criminologo forense, Meo Ponte giornalista e scrittore e l’avvocato Maurizio De Nardo, difensore dei collaboratori di giustizia nei decenni 1980-2000. Nel corso della serata un video messaggio di Pietro Grasso, presidente emerito del Senato e già Procuratore Nazionale Antimafia.

Nonostante alcune divergenze interne dibattute ampiamente nel corso della riunione, la Commissione Pari Opportunità è riuscita a organizzare eventi di rilievo per trattare temi delicati che dovrebbero essere al centro dell’attenzione di tutta la comunità. È necessario che i dissapori diventino sempre più marginali per non compromettere i risultati del lavoro della commissione.

https://www.omofobia.org