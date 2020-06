Facendo seguito alla chiusura, a Torino, della sala operativa regionale della Protezione Civile allestita per l’emergenza pandemica, a cascata anche a Caselle è stata disposta la chiusura dell’omologo centro comunale (C.O.C.), attivato, dal 23 marzo scorso, presso la sede operativa della Protezione Civile di Via Audello 31/D.

La formalizzazione della chiusura è stata disposta con apposita ordinanza del sindaco Baracco giovedì 18 giugno.

Così commenta l’assessore alla Protezione Civile, Giovanni Isabella: “Il C.O.C., previsto dalle istruzioni operative della nostra Protezione Civile, è stato attivo per 88 giorni. Ora viene chiuso, fermo restando il mantenimento dello stato di attenzione, pronti a mettere in essere ogni adempimento utile a scongiurare nuove possibili emergenze. Esaurita questa fase, ringrazio innanzitutto i volontari che vi hanno operato, prestando la loro opera per quasi 2700 ore. Ringrazio le altre realtà che vi hanno collaborato: Croce Rossa, Alpini, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di finanza. Ci tengo infine anche a ringraziare i nostri concittadini, che nell’emergenza si sono comportati bene e hanno cooperato con le forze preposte”.