Torino-Ceres: da lunedì 6 maggio i treni anche dalle 10 alle 12

Una buona notizia soprattutto per i viaggiatori occasionali, come quelli in arrivo all’aeroporto in mattinata e che si trovavano il servizio ferroviario indisponibile nella fascia oraria dalle 10 alle 12, sostituito da bus peraltro non transitanti per Venaria. Una limitazione giustificata, da RFI, con la necessità di disporre dei binari per lavori evidentemente non ancora conclusi al momento della ripresa del servizio lo scorso gennaio.

Ora, da lunedì 6 maggio, questa limitazione non c’è più: i 4 treni attualmente limitati a Torino Stura proseguono da Rebaudengo fino a Cirié.

Conseguentemente, i bus sostitutivi attualmente previsti durante la pausa non ci saranno più.

Nel post potete trovare già indicazione dei nuovi orari (evidenziati in giallo).

Sulla pagina SFM Torino trovate gli orari completi aggiornati.