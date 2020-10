A Chivasso la quarta postazione per l’esecuzione diretta di tamponi dell’ASL TO4

Da lunedì 12 ottobre sarà operativo il nuovo Punto di accesso diretto (senza prenotazione) di Chivasso, dedicato all’esecuzione di tamponi per il virus SARS-CoV-2 per le scuole, per il rientro da Paesi per i quali vige l’obbligo del test, per tutti gli altri casi previsti da indicazioni ministeriali e regionali e in qualunque caso ritenuto necessario dal SISP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) dell’Azienda. Da lunedì il camper di cui dispone l’ASL TO4 in convenzione con la Croce Rossa Italiana di San Francesco al Campo sarà collocato presso il piazzale Libertini di Chivasso, inizialmente nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle 12.30. Sulla base degli accessi potrà essere valutata l’eventuale necessità di ampliare la disponibilità del camper in altri giorni e orari.

Il Punto di accesso diretto di Chivasso si aggiunge agli altri tre già presenti sul territorio dell’Azienda (tende allestite nel parcheggio antistante il Presidio Sanitario di Castellamonte e gli Ospedali di Settimo e di Lanzo Torinese) e, come tutti gli altri, è organizzato secondo il modello «drive-through», senza scendere dall’auto.

Commenta il Commissario dell’ASL TO4, dottor Luigi Vercellino: “E’ stato possibile disporre di questa nuova sede grazie all’azione sinergica con l’Amministrazione comunale di Chivasso, a cui va il nostro ringraziamento. La necessità di prevedere una nuova sede è derivata dalla valutazione dei numerosi accessi presso il Punto di Settimo Torinese, che finora ha servito tutta la zona del chivassese e del settimese, conseguente all’elevata densità di popolazione dell’area”.