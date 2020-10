E’ stato aperto stamattina, mercoledì 28 ottobre, un cantiere in via Circonvallazione, all’altezza del numero civico 5, poco prima della sua immissione su Strada dell’Aeroporto.

L’intervento, urgente, è gestito da Italgas Reti. La perdita di gas, che interessa la rete di gas a media pressione, sembrerebbe causata dall’usura di una valvola, e non comporta interruzione del servizio di erogazione del gas alla città. Il cantiere sta impegnando la corsia di marcia in direzione est, ma al momento la circolazione stradale non è interrotta, in quanto sta avvenendo a senso unico alternato sulla corsia di marcia rimasta libera.

L’ultimazione lavori è prevista entro venerdì 30 ottobre.