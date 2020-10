L’Unitre sta tornando…

Dopo l’improvvisa e prolungata chiusura imposta dal lockdown, l’Unitre di Caselle si sta preparando per ripartire.

In questi giorni stiamo definendo il calendario degli incontri che però non partiranno prima del mese di dicembre, in modo da poter valutare l’evolversi della situazione. Nei prossimi giorni chi era iscritto lo scorso anno, riceverà una lettera in cui saranno indicate le modalità per il rinnovo dell’iscrizione. I laboratori inizieranno prima, probabilmente a novembre, sempre in relazione al numero di iscritti e tenendo conto delle nuove regole che la situazione sanitaria impone. Le informazioni aggiornate saranno presenti anche sul nostro sito internet www.unitrecaselle.com

Con la speranza di rivederVi numerosi porgiamo cordiali saluti a tutti.

Il direttivo Unitre