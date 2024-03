Il 22 gennaio scorso si era svolta in Sala Consiglio di Palazzo Mosca una riunione esplorativa per valutare l’interesse del mondo associativo e del volontariato casellese a costituire la Consulta delle Associazioni, un organismo consultivo volto al coordinamento delle attività, già presente in molti comuni italiani. Nel corso della riunione si era colta la disponibilità di alcuni degli intervenuti a costituire un gruppo di lavoro informale per provare ad elaborare una prima bozza di regolamento.

Il gruppo di lavoro (a cui hanno partecipato Giuliana Aghemo, Silvana Menicali, Antonino Bocchetta, Enzo Carlone, Marco Crepaldi, Vittorio Mosca, Endrio Milano, Mauro Pregnolato, Paolo Ribaldone) ha terminato la sua attività producendo una bozza di testo, composta da 12 articoli. Un testo volutamente snello ed aperto ad ulteriori contributi, che potranno essere raccolti scrivendo, entro il 15 aprile, all’indirizzo email: segreteria.organistituzionali@comune.caselle-torinese.to.it” e specificando in oggetto: Consulta delle Associazioni. Saranno poi la Commissione Consiliare e la conferenza dei Capigruppo a definire il testo di Regolamento da proporre alla discussione ed approvazione del Consiglio Comunale.