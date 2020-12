Questo stramaledetto 2020 non vuole saperne di smettere di strapparci affetti. Improvvisamente, così recita il necrologio, ci ha lasciato Aristide Moschion, meglio noto semplicemente come Ari.

Friulano di nascita, dopo aver girato un bel po’ d’Italia come agente di Pubblica Sicurezza, aveva trovato casa e amore qui da noi, svolgendo servizio presso la stazione di Polizia dell’aeroporto, unendosi poi in matrimonio con Rosy Baucia, titolare della storica nostra trattoria della “Bottala”.

Nel breve volgere di qualche anno, Ari era diventato non solo parte integrante della Bottala, ma “uno di noi”, inserendosi nel variegato mondo del nostro football. Due piedi educati e buonissimi compensavano una non grandissima propensione alla corsa e alla fatica, tuttavia gli consentivano di essere un centrocampista offensivo con i controfiocchi. E con la casacca rossonera della vecchia e amata U.S. Caselle a metà degli Anni ’70, in una formazione che aveva gente come Piero Mangolini, “Maio” Data, i gemelli Calvi e Alberto Briguglio, Moschion contribuì a scrivere pagine molto interessanti.

Del resto il mondo del pallone era quello per cui Ari si sentiva maggiormente vocato. Avrebbe dato non so cosa per veder realizzato il sogno, appena sfiorato, di diventare un calciatore professionista. Da ragazzo aveva svolto alcuni provini in società di serie A, e la Sampdoria era quella che gli aveva riservato il ricordo più agrodolce: scartato per un nonnulla, vedendo invece tesserato il suo amico Ermanno “Bisontino” Cristin, uno che nella massima serie un po’ di strada ne avrebbe fatta. Ari, che aveva piedi migliori, un po’ ha sempre rosicato per ciò che quel giorno non era successo, sfuggendogli d’un niente.

Smesso col calcio, fu la bici ad ammaliarlo e a farlo continuare ad essere uno sportivo praticante, cosa che in cuor suo ha sempre continuato ad essere.

La vita gli è scivolata via all’improvviso, lasciando Rosy e il figlio Cesare disperatamente soli.

A loro, al loro cordoglio si uniscono l’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle e la redazione del giornale Cose Nostre: Ari riposerà per sempre qui nella sua seconda patria e nei nostri cuori, dove ha lasciato un vuoto difficile da colmare.