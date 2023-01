Nell’ultima seduta del 2022 del parlamentino sanmauriziese, il 29 dicembre scorso, l’approvazione della Nota di aggiornamento del DUP, il documento di programmazione che fa da supporto alla stesura del bilancio di previsione 2023-2025, è stato il punto all’ordine del giorno che ha impegnato il maggior spazio negli interventi.

Al centro della discussione, il programma degli investimenti in opere pubbliche del triennio entrante. A presentarlo, il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Ezio Nepote. Due i filoni principali che caratterizzano il piano di interventi, ha spiegato Nepote: il primo è la sicurezza degli edifici, con priorità a quelli scolastici, in continuità con l’amministrazione precedente come dimostrano i due milioni di euro già spesi nel triennio passato per l’adeguamento sismico della Pagliero e della Remmert. Il secondo filone è la riduzione dei costi di gestione, in particolare di quelli energetici, data l’impennata che le bollette luce e gas hanno avuto nell’anno uscente. La maggior parte degli investimenti è stata inserita, nella tabella che li riassume all’interno del DUP, già nella colonna dell’anno 2023.

Nepote: “Abbiamo previsto la messa in sicurezza della torre civica campanaria per 520.000 euro, l’ampliamento dell’edificio comunale Umberto I per 400.000 euro, il nuovo magazzino per le maestranze comunali per 600.000 euro, la nuova viabilità di collegamento fra via Madonna della Neve e via Ronco per 131.000 euro, la messa in sicurezza del reticolo idrografico del territorio posto fra il torrente Stura di Lanzo e il Banna tramite i canali scolmatori per 2,5 milioni di euro, la riqualificazione energetica e adeguamento sismico della scuola d’infanzia della frazione Ceretta per 843.000 euro più 87.000 della progettazione di cui abbiamo già ricevuto il contributo, , la riqualificazione energetica e adeguamento sismico della scuola d’infanzia Albero delle Fate per 1.202.000 euro più 98.000 della progettazione di cui abbiamo già ricevuto il contributo, la ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio di via De Amicis 4 per formazione di una sala polivalente per attività culturali, per un importo di 1.831.000 euro, di cui abbiamo già ricevuto un finanziamento di 168.000 euro”.

L’elenco degli investimenti previsti nel 2023 si chiude con l’efficientamento e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale, per i quali Nepote specifica: “ Noi sul territorio abbiamo circa 2340 punti luce, di cui 1300 già con illuminazione a led; ne rimangono circa 1000 ancora a vapore di sodio o vapore di mercurio che consumano molto di più; qui prevediamo di investire 750.000 euro per 700-750 punti luce e contiamo con il ribasso che ci sarà nella gara di poter completare al 100% il rinnovo con led di tutto il parco installato”.

La presentazione di Nepote così prosegue: “Per quanto riguarda il 2024, abbiamo l’adeguamento sismico della sede di polizia municipale per 300.000 euro, compresi 41.000 euro richiesti per la progettazione. Poi abbiamo l’adeguamento sismico della sede della Protezione Civile e Vigili del Fuoco per 750.000 euro, compresi 90.000 euro nel 2023 richiesti per avviare la progettazione. Poi l’adeguamento sismico della palestra di via Ceretta per 600.000 euro, compresi 74.000 euro richiesti per la progettazione. Per la riqualificazione energetica del prefabbricato di via Bo sono previsti 180.000 euro. Infine, per il 2025, l’ampliamento di piazza degli Agricoltori a Ceretta, per il quale sono previsti 320.000 euro”.

Assente per indisposizione il consigliere Mundi di Fratelli d’Italia, la replica delle opposizioni è lasciata all’intervento di Laura Cargnino, capogruppo della lista Siamo San Maurizio: “Per l’ampliamento dell’edificio comunale Umberto I la precedente amministrazione aveva fatto fare un progetto – si parlava di un auditorium – che non aveva riscosso un grande successo sia da parte nostra che nel consiglio comunale, perché non confacente a un edificio che si può definire storico. Un obbrobrio colorato, che fa a pugni con l’esistente. Si chiede se il progetto sia rimasto tale quale, o ci sia intenzione di modificarlo.

Poi, la nuova viabilità di collegamento fra via Madonna della Neve e via Ronco era legata al collegamento della nuova palestra, da realizzare coi fondi del PNRR; ma quei fondi poi non sono arrivati; ha ancora un senso fare quella strada? Oppure c’è ancora intenzione di costruire questa palestra cercando altri fondi?”. L’intervento di Laura Cargnino tocca poi l’adeguamento sismico della sede della polizia municipale: “C’era nel programma di tutte le liste una nuova sede per la polizia municipale; abbiamo finalmente deciso cosa fare? Nell’attuale sede c’è anche carenza di una camera di sicurezza. E infine l’ampliamento di piazza degli Agricoltori: il campo di calcio, così com’è, non viene più utilizzato e non è stato assegnato a nessuno. Quali sono le intenzioni dell’amministrazione al riguardo?”.

Le repliche del vicesindaco: “Per l’Umberto I, vero che ci sono state perplessità sui progetti presentati; al momento attuale la situazione è di stallo, perché si attendono i pareri della Sovraintendenza, che sembrerebbe non essere d’accordo ad abbattere il muro.

Per la viabilità fra via Madonna della Neve e via Ronco, è vero che i fondi per la palestra non sono arrivati con il PNRR e non ci sono i 4 milioni di euro necessari, ma vorremmo fare lo stesso il nuovo collegamento stradale, acquisendo i terreni e facendo i frazionamenti, perché serve per i nuovi insediamenti e per la pista ciclabile in progetto.

Per quanto riguarda l’adeguamento sismico dell’attuale sede dei vigili urbani, c’è comunque l’intenzione di mettere in sicurezza quel fabbricato; non è escluso che la sede dei vigili rimanga dov’è, in quanto con la disponibilità dell’edificio in via Ceresole dove c’è intenzione di rilocalizzare AVIS ed altre associazioni si libereranno altri spazi in quell’edificio da mettere a disposizione dei vigili.

Infine, per la piazza Agricoltori a Ceretta, la mia idea personale è di utilizzare lo spazio del campo di calcio ormai sottoutilizzato per ampliare la piazza. Comunque per lo sviluppo del progetto si attendono da tutti idee e suggerimenti”.

La discussione prosegue con un intervento della consigliera di minoranza Cinzia Corsini, che segnala la pericolosità per pedoni e ciclisti di via Canonico Maffei, in particolare nel tratto verso la Porporata, e di via Stura, specie per i camion che scendono alle cave ad andatura elevata. L’assessore Persichella assicura che la polizia municipale, di recente potenziata come organico, garantirà più frequenti controlli con autovelox sulle direttive stradali principali, fra cui via Canonico Maffei; non si intende invece estendere l’uso dei dossi, che sono controproducenti per l’intervento celere dei mezzi di soccorso, come ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco.

Terminata la discussione, l’aggiornamento del DUP passa ai voti e viene approvato col voto compatto della maggioranza, e i voti contrari dei tre consiglieri di minoranza presenti.