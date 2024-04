Slancio per il Terzo Settore

Il 5 aprile 2024 ha segnato un importante traguardo. Vol.To ETS, il cui presidente è un casellese, Luciano Dematteis, unitamente al presidente della Fondazione Piemonte Innova, Massimiliano Cipolletta, ha siglato un accordo di collaborazione che prevede un protocollo destinato a imprimere nuovo slancio al Terzo Settore, cui fanno parte moltissime associazioni di volontariato, fra le quali anche la Croce Verde Torino, di cui lo stesso Dematteis è consigliere. Attraverso l’avvio di questa collaborazioni due Enti si impegnano a individuare e collaborare per attuare una modernizzazione per le tutte le associazioni di volontariato che desidereranno approfittare del servizio offerto. Al centro del progetto l’adozione di tecnologie digitali e lo sviluppo di una gestione più efficace. Questo accordo, con un orizzonte temporale di tre anni, supera i confini della attuale mera collaborazione, aprendo la strada alla creazione di sinergie innovative per il futuro.

Vol.To e Fondazione Piemonte collaboreranno attivamente per mettere sempre più a fuoco le rispettive competenze ed esperienze. L’intesa prevede un piano di supporto incentrato su elementi cruciali quali la sicurezza informatica, il rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati e la gestione efficace delle relazioni con i clienti, oltre a iniziative formative specifiche.

La Fondazione Piemonte Innova – già Torino Wireless – è un partenariato pubblico-privato che ha la missione di imprimere accelerazione fra le imprese con programmi di ricerca e innovazione, supportare l’innovazione di comunità e territori e abilitare la digitalizzazione dei soggetti più fragili come piccole e medie imprese, organizzazioni no profit e piccoli comuni.

Abbiamo chiesto a Luciano Dematteis, Presidente di Vol.To ETS, un suo commento in merito a questo importante accordo da poco firmato, il quale così si esprime: “L’accordo con la Fondazione Piemonte Innova pone le basi per un rinnovamento del Terzo Settore, mettendo a disposizione risorse comuni per affrontare con sicurezza le sfide dell’età digitale. Ci proponiamo di forgiare un contesto in cui ogni azione sociale si traduca in vantaggi collettivi tangibili e perduranti. Il nostro obiettivo è fornire alle realtà del Terzo Settore le competenze necessarie per innescare un cambiamento sociale consapevole e mirato. Promuoviamo una visione di comunità che valorizza l’impatto sociale al di sopra del profitto, e ci impegniamo ad arricchire le organizzazioni di volontariato con le abilità digitali indispensabili per il loro sviluppo, contribuendo attivamente così a costruire un futuro più equo e inclusivo. Approfitto ancora per rimarcare quanto importante sia la nostra funzione sociale nel contesto della collaborazione con Enti o Associazioni, come ad esempio le Pro-loco, le quali troppo poco sfruttano le nostre competenze e le offerte di servizio.”