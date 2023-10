Lo scrittore Beppe Roncari alla “Biblioteca Lepman”

Nell’ambito della rassegna Libri di altri incontrano Italo Calvino, Beppe Roncari presenta i suoi romanzi della serie Engaged: 1. Il libro di Renzo – 2. Il segreto di Lucia (Sperling & Kupfer, 2023). A cura della Biblioteca civica Jella Lepman, giovedì 26 ottobre 2023 alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Caselle Torinese (Palazzo Mosca), in via Torino 5. Ingresso libero.

La rassegna

A Italo Calvino, uno dei più grandi scrittori italiani ed europei del Novecento, in occasione del centenario della sua nascita, la Biblioteca Jella Lepman vuole dedicare nel 2023 una serie di incontri con scrittrici e scrittori, per lo più torinesi, che nella loro attività professionale o nella loro formazione hanno avuto in uno o più libri di Calvino un particolare punto di riferimento.

L’autore

Beppe Roncari, nato a Milano nel 1978, è scrittore, traduttore, editor. Ha lavorato nella produzione di fiction e come traduttore di importanti coproduzioni internazionali di Lux Vide. Si è occupato di comunicazione per la Scuola Holden di Torino e per l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Attualmente lavora per Cambridge University Press come redattore di corsi di lingua inglese e tiene una rubrica fissa dedicata al fantastico su Urania. Nel 2021 ha pubblicato, insieme a Franco Forte e Flavia Imperi, Numa Pompilio. Il figlio dei numi (Mondadori).

I due romanzi della serie Engaged

Ne Il libro di Renzo siamo prima a Roma, nell’anno 1600, piazza Campo de’ Fiori. Da secoli impegnati in una partita senza esclusione di colpi tra Bene e Male, l’angelo Mumiah e il demone Belial stanno assistendo al rogo di Giordano Bruno, nella speranza di impossessarsi del famoso Libro segreto scritto dal filosofo nolano. Il libro custodisce un grandissimo potere, sconfinato e pericoloso, soprattutto se dovesse finire nelle mani sbagliate. Quando il volume, però, sparisce nel nulla, cominciano una ricerca forsennata che li conduce fino a Lecco e che si intreccia con la vita di due giovani: Renzo e Lucia. Promessi sposi in procinto di coronare il loro sogno d’amore, diventano pedine nella partita a scacchi tra l’angelo, che cerca in ogni modo di aiutarli, e il demone, che si serve di don Rodrigo e dei suoi bravi per impedirne le nozze.

Ne Il segreto di Lucia, incontriamo Renzo che, dopo aver trovato rifugio a Bergamo, sta per approdare a Venezia in veste di prigioniero; Lucia, invece, è nel monastero della Signora di Monza, una donna dal fascino oscuro e piena di segreti. I due ragazzi, come nel primo volume della serie, sono al centro delle trame e dei giochi dell’angelo Mumiah e del demone Belial. Tra peripezie, inganni e colpi di scena, riuscirà il Bene ad avere la meglio sul Male, permettendo a Renzo e Lucia di realizzare il loro sogno d’amore?

I due romanzi ci offrono un’originale riscrittura de I Promessi Sposi. Beppe Roncari, con uno stile innovativo, racconta la storia che tutti quanti abbiamo studiato a scuola, intessendola con elementi magici e fantastici che la rendono nuova e inaspettata.