Greta e le altre

Guardate bene la foto a corredo di questo scritto.

Collage di questo tipo ne girano diversi sui social, da un bel po’.

Soprattutto su Facebook.

Il soggetto è sempre lo stesso, c’è Greta Thunberg da un lato e, accanto, la

foto di un bimbo/a, come in questo caso, che vive in condizioni disumane.

Greta viene di norma effigiata in situazioni di viziata, figlia dell’opulenta

società occidentale, circondata da un gradevole benessere.

Le didascalie sono sempre insultanti verso l’attivista svedese. È presentata

come un’arrivista viziata che nulla ha che fare con le condizioni di vita

delle persone del terzo mondo. Ovviamente, spesso, si sottolinea che dietro

di lei ci sono famelici genitori opportunisti pronti a manovrarla come una

marionetta.

È così? Questa vicenda si presta ad alcune considerazioni. Vediamone

qualcuna.

Greta Thunberg, come tutti noi, ha avuto la fortuna di nascere nel ricco e

opulento occidente. È forse una colpa essere nati in un luogo dove c’è un

benessere diffuso? Ovviamente no. Non è altrettanto una colpa quella di

essere nati in un paese povero. È il caso che ha voluto così.

L’attivista non viene mai, mai, raffigurata quando, da sola e infreddolita,

stava giornate intere davanti al parlamento svedese per attirare l’attenzione

sulla tragedia dei mutamenti climatici: mai. È un caso? Ovviamente no.

Altrimenti tutta l’impalcatura crolla.

Oggi i giovani sono seriamente preoccupati dai cambiamenti

climatici e non solo. A ragione. Greta, e tanti altri giovani, sono i

protagonisti di questo movimento che sta attirando l’attenzione su ciò in

modo diverso e radicale.

Su questo punto il filosofo Galimberti è categorico: “ I giovani vivono il futuro come una minaccia e non come un’opportunità. Sentono che non avranno le stesse chance dei loro genitori, sia in ambito lavorativo che di condizioni di vita.”

Sotto accusa ci sono le politiche dei paesi ricchi insensibili che pensano

solo al potere. Questi ritengono di poter gestire i futuri scenari con piccoli

aggiustamenti. Sono forse preoccupati dagli interessi economici in

pericolo: è questo il nocciolo centrale che fa inviperire molti? A mio

avviso sì.

Per esorcizzare questo vasto movimento molti chiamano questi giovani “gretini”.

Altra considerazione: può questo movimento avere effetti benefici sui

popoli del Terzo Mondo? Un mondo che vive in condizioni disperate.

Altra domanda: chi sono quei popoli, stati industrie ecc. che hanno sempre

sfruttato quella gente con politiche colonialistiche, durate secoli,

foraggiando, anche e non solo, governi corrotti e disponibili? La risposta è

facile: è sempre lo stesso mondo opulento che produce, e ha prodotto, i

disastri ambientali e le disuguaglianze.

Su questo punto bisogna essere chiari: il Terzo Mondo ha sempre avuto un

ruolo marginale nei processi che stanno determinando i mutamenti

climatici.

Avviare un serio processo politico ed economico, che punti ad affrontare

sul serio il nodo dei cambiamenti climatici, non può prescindere da una

seria messa in discussione dei rapporti economici tra paesi ricchi e aree

del mondo povere.

È il nodo centrale: ineludibile.

Ecco dove si salda il rapporto tra i “gretini”, come sprezzantemente

vengono chiamati i seguaci della Thunberg, e i giovani poveri del Terzo

Mondo. Sono interessi convergenti. Non ci sono alternative nel ritenere

prioritarie queste strategie.

Vuoi vedere che proprio questo fa paura? La messa in discussione del

nostro ruolo centrale. Ovvero: il ruolo egemonico e i privilegi di un

mondo che pensa che tutto gli sia dovuto?

Accettare queste sfide è l’unica strada percorribile.

Cominciare a percorrere una strada virtuosa è assolutamente indispensabile

per cominciare a dipanare i tanti nodi aggrovigliati che rischiano di

travolgerci. Non solo ambientali.