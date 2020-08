Il Centro Incontro Caselle, con un comunicato in data primo agosto 2020, fa sapere che, dopo la prolungata chiusura per l’emergenza coronavirus, che ha coinvolto tutti i centri d’incontro a livello nazionale, “ora pare iniziare una fase nuova, una fase tutta da costruire nel rispetto delle precauzioni e norme da seguire”. Tutto questo “mettendo a primo posto oltre alla sicurezza anche il benessere dei nostri iscritti, che sentono forte l’esigenza di ritrovarsi insieme e condividere la ripartenza”.

Pertanto, dopo aver condiviso la decisione con il sindaco Luca Baracco e l’assessora Angela Grimaldi, il Direttivo del Centro Incontro Caselle ha convenuto di ripartire dal giorno 10 agosto, con orario dalle 15 alle 18,30. Si punterà in particolare all’utilizzo dello spazio esterno e dei campi di bocce, ove l’attività ludica e sportiva può essere svolta in sicurezza senza le restrizioni che comporta invece l’utilizzo degli spazi chiusi. Nella settimana che precede il giorno 10, il Direttivo dell’Associazione si è impegnato a ritrovarsi nella sede di via Basilio Bona per curare l’allestimento di quanto necessario per l’incolumità dei soci, che dovranno poi fare la loro parte accedendo muniti di mascherine e registrandosi.