Prossimi ad una situazione di chiusura di tutte le attività non essenziali, che non volevamo chiamare lockdown ma proprio ci assomigliava, anche la festa di Santa Cecilia di questo infausto 2020 non si è potuta celebrare con le modalità tradizionali, concerto e pranzo. Non era possibile però dimenticare gli amici musici scomparsi che hanno costituito il corpo e l’anima della banda durante la sua storia di oltre 150 anni. Domenica 25 ottobre, dopo la messa, un ricordo floreale ed il silenzio intonato dal nostro giovane trombettista hanno onorato questi nostri cari.

E le prove della banda? Dopo esserci attrezzati con tutti i dispositivi e il protocollo di sicurezza ed aver preso a prestito il salone dell’associazione “Ceretta Insieme”, gentilmente messo a disposizione dalla Pro Loco di Ceretta, abbiamo avuto tempo di farne solo un paio e poi… ecco il DPCM 20 ottobre 2020. Nella totale incertezza generata da questo provvedimento che come al solito ignora il tema dell’associazionismo musicale di base, non autorizzando e non vietando nulla di specifico, l’Anbima (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome) ha diramato un comunicato in cui si consiglia un atteggiamento di prudenza. E va bene, sospendiamo le prove ed attendiamo tempi migliori; sicuramente la tutela della salute di tutti vale anche questo ulteriore sacrificio. Val la pena sottolineare che si tratta di un sacrificio che colpisce pesantemente gli specialisti del settore (maestri, insegnanti) che traggono una fonte significativa di sostentamento da queste attività e non hanno ad oggi alcun aiuto.