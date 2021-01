Cresce il comando di Polizia Locale a Caselle T.se. Dal 1° gennaio ha infatti preso servizio un nuovo vigile. Si tratta di Roberto Regis, classe 1988. Residente a San Maurizio, può vantare una ricca esperienza lavorativa maturata anche all’estero, che non può che essere utile nella cittadina dell’aeroporto. Roberto Regis ha infatti prestato servizio per otto anni in Inghilterra, quattro dei quali nella polizia del Sussex, presso i dipartimenti di Horsham e Crawley. Tornato in Italia, è stato assunto nella Polizia Locale di Carmagnola nel gennaio del 2020. Ora dall’inizio del 2021 è operativo presso la sede di Caselle.

Dopo il concorso fatto la scorsa estate, l’organico dei vigili casellesi, che era sceso, per pensionamenti e trasferimenti a sole 7 unità, compreso il Comandante Alessandro Teppa, era risalito a 10. Ma già lo scorso ottobre nella conferenza stampa di presentazione dei tre nuovi agenti vincitori del concorso, Teppa aveva dichiarato che sperava comunque di rimpolpare ulteriormente le forze disponibili. Nei comuni aeroportuali, infatti, il parametro di riferimento è di un agente ogni 800 abitanti; Caselle, con i suoi 14.000 abitanti, dovrebbe avere quindi una pianta organica di 17 unità.

Il Comandante della Polizia Municipale Alessandro Teppa: “L’arrivo di Roberto Regis va ad implementare il Corpo di Polizia Municipale, che sale così a undici unità. Un incremento che garantisce una maggiore e migliore organizzazione dell’ufficio per quanto concerne lo smaltimento delle pratiche burocratiche, che sono sempre maggiori. Ma che va anche a garantire la possibilità di organizzare meglio i controlli sul territorio, potenziandoli al fine di avere sempre maggiore sicurezza e tutela per i cittadini”.