L’offerta della compagnia Binter prevede due voli settimanali diretti traTorino Airport e l’arcipelago spagnolo. Già disponibili i biglietti, in vendita con un’offerta di lancio. Binter sarà operativa tutto l’anno dall’Aeroporto di Torino verso Gran Canaria con due frequenze settimanali –il martedì e il sabato –a partire dal 1° luglio, offrendo ai passeggeri una nuova opzione di viaggio. Da Gran Canaria, i viaggiatori potranno poi proseguire il proprio viaggio verso la destinazione finale. Per tutte le rotte, Binter offre infatti il vantaggio di poter raggiungere come meta una delle Isole Canarie, senza costi aggiuntivi, usufruendo di voli in connessione e approfittando dei 170 collegamenti che la compagnia opera ogni giorno tra le isole. I passeggeri che beneficeranno dei nuovi collegamenti godranno anche dei vantaggi garantiti da Binter: il comfort dei suoi nuovi aeromobili Embraer E195-E2, il reattore a corridoio unico più silenzioso, pulito ed efficiente della sua categoria, con una configurazione che permette maggiore spazio tra le file e comodità. Completano l’offerta un servizio a bordo di alta gamma, con benefici per tutti i passeggeri, come, ad esempio, un catering offerto durante il tragitto. I voli saranno operati di martedì e sabato. Il martedì è previsto un volo che partirà dalle Isole Canarie alle 11:00 ed atterrerà a Torino alle 16:00. Alle 16:45 partirà un volo dall’Aeroporto di Torino verso l’arcipelago con destinazione l’aeroporto di Gran Canaria, alle 20:05 ora locale. Il sabatol a partenza dalle Canarie sarà alle 10:30 ed il ritorno alle 16:20, con arrivo a Gran Canaria alle 19:40, ora locale.

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport, ha così commentato:

“Siamo molto soddisfatti di poter ampliare il network di collegamenti da Torino con il nuovo volo di Binter verso Gran Canaria. Si tratta di un investimento importante da parte di un vettore di qualità, che dà un segnale positivo in un momento particolarmente complicato per il settore del trasporto aereo e per il turismo. Il collegamento bisettimanale verso Gran Canaria sarà inoltre il volo di linea più lungo che l’Aeroporto di Torino avrà la prossima estate nel proprio network e consentirà ai passeggeri Piemontesi un facile accesso a tutte le mete dell’arcipelago delle Canarie. Il prodotto lanciato oggi include nel proprio prezzo non solo il collegamento verso Las Palmas di Gran Canaria, ma anche l’eventuale volo di prosecuzione verso tante altre possibili, meravigliose ed uniche destinazioni dell’arcipelago come Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro, sfruttando lo scalo di Gran Canaria come veloce hub di connessione. Crediamo molto in questo nuovo collegamento, che amplia il ventaglio di destinazioni da Torino e permette al nostro territorio di essere raggiunto con maggiore facilità da nuovi target di visitatori”.