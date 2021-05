In occasione del 41° anniversario di fondazione della Biblioteca Civica, la Città di Caselle Torinese, con la Biblioteca Civica “Jella Lepman” e i Servizi Giovani, intende istituire una giornata di “mobilitazione” rivolta a tutta la cittadinanza: tutti sono invitati a partecipare per diffondere l’importanza e la bellezza della lettura a voce alta.

Quest’anno l’evento sarà dedicato in particolare ai lettori più giovani, quelli che, durante la pandemia, hanno pagato il prezzo più alto in termini di salute psichica ed emozionale.



L’assessore alla Cultura di Caselle, Erica Santoro, lancia pertanto un appello chiedendo la partecipazione di tutti affinché il 27 maggio 2021, in ogni famiglia e in tutte le scuole, vengano organizzati momenti di lettura ad alta voce per bambini e ragazzi.

Chi lo desidera potrà, preventivamente, inviare alla Biblioteca il filmato o il podcast della propria lettura. Al termine della manifestazione, i filmati pervenuti verranno selezionati e montati in un unico video da proporre sulle pagine social della Biblioteca e dell’Informagiovani.

Il programma del 27 maggio prevede, a partire dalle ore 17.30:

INAUGURAZIONE DELL’AREA ESTERNA “OPEN AIR” della Biblioteca, sotto al portico di Palazzo Mosca, via Torino 5, Caselle Torinese (aula studio con servizio Wi-Fi, lettura e incontri con gli autori).

LETTURE AD ALTA VOCE a cura dello staff della Biblioteca Civica, dei Servizi Giovani, del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura.

BOOKCROSSING DEDICATO AI LETTORI PIÙ GIOVANI (bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni) con distribuzione, fino ad esaurimento, di volumi donati da alcune librerie per questa manifestazione.

L’evento rientra nel MAGGIO DEI LIBRI, una campagna nazionale nata nel 2011 che si svolge tra il 23 aprile e il 31 maggio, con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile e che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali.