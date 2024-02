Quest’anno, l’8 Marzo a Caselle Torinese verrà ricordato e vissuto per tutta la settimana. Questa la scelta fatta dalla Commissione per le Pari Opportunità e la Promozione della Legalità e che ha ispirato il ventaglio di iniziative proposte alla cittadinanza con la locandina dal titolo “Una settimana per te”. Abbiamo chiesto alla nuova presidente della Commissione Vita Interrante, da poche settimane subentrata nell’incarico alla dimissionaria Chiara Mingrone, di illustrarci con maggiori dettagli le proposte riassunte nella locandina.

Vita Interrante: “Abbiamo scelto di chiamarla la “Settimana in Rosa”. Sarà una serie di eventi giornalieri dedicati alle donne e che si districheranno tra il quotidiano di chiunque voglia dedicarsi qualche ora di tempo. Si comincerà lunedì 4 marzo alle 17,30 presso i locali messi a disposizione dalla Pro Loco con l’evento “DIGITALE IN ROSA”, incontro dedicato a coloro che vogliono approcciarsi a semplici pratiche digitali di uso quotidiano, ovvero, Spid, ricette mediche digitali, e-mail e soprattutto una lezione sulle truffe del web. Il pomeriggio sarà deliziato dalle tisane offerte dalla sempre presente Pro Loco. La serata del 4 marzo alle ore 21, in Sala Cervi, sarà la volta del dottore Enrico Ansaldi, già Primario di ginecologia presso l’ospedale di Cirié, che parlerà al pubblico femminile di un argomento molto importante per le donne, ovvero, l’endometriosi. Martedì 5 marzo ore 17,30 presso i locali dell’ex Plesso Collodi, emozionante e toccante incontro con la dottoressa Luisa Mondo, ginecologa del Sant’Anna di Torino e medico volontario nelle zone di guerra che in seno ai lavori del seminario “Donne vittime di guerra” porterà la sua esperienza nei terribili teatri di guerra. Modera i lavori l’avvocato Alessandro Piacenza con l’intervento del Comandante dei Carabinieri Fabio Fornaiolo e di donne straniere esempio di libertà ed inclusione nel nostro territorio. Seguirà lezione di autodifesa ad opera di Bss Italia. Mercoledì 6 marzo alle ore 21 presso i locali dell’ex Plesso Collodi “COCCOLAMI” sarà l’evento dedicato alla bellezza ed al benessere estetico delle donne. I lavori verranno introdotti dalla dottoressa Serena Marino, psicologa, che spiegherà l’importanza del sentirsi bene con sé stessa, partendo dal proprio corpo. Giovedì 7 marzo a partire dalle 16,30 presso la Biblioteca comunale ci sarà una staffetta di letture in presenza ed in diretta Facebook con lettrici d’eccezione; seguirà rinfresco. La mattinata di venerdì 8 marzo, sotto i portici di Palazzo Mosca, sarà la volta degli alunni delle classi quinte della Primaria e prima della SSIG, che esporranno le poesie create da loro in classe. Tutti protagonisti in questa settimana dedicata alle donne ed a tutti coloro, che vorranno sentirsi parte viva ed attiva di un bel programma creato con il cuore e per ricordare il ruolo centrale delle donne nella società di ieri, oggi e domani. Per tutta la settimana, infine, il Palazzo municipale di Caselle Torinese sarà illuminato di rosa a ricordo di tutte quelle donne che hanno combattuto e che combattono ogni giorno per l’affermazione dei propri diritti”.