2024: cosa bolle in pentola a San Maurizio

Siamo solo ad inizio anno, ma già si prospetta, per spezzare il nostro “trantran quotidiano”, una lunga catena di iniziative di vario genere volute ed organizzate sia dalle varie Associazioni presenti a San Maurizio, sia direttamente dalla “macchina” comunale o di più ampio respiro regionale.

L’11 gennaio si è tenuta la prima conferenza dell’anno dell’UNITRE, alla quale altre seguiranno a cadenza settimanale fino a maggio: occasione ghiotta per fare nuove conoscenze sui più svariati temi culturali.

Il 15 gennaio è in calendario la Festa delle Reliquie: antichissima festa che ricorda la traslazione delle reliquie di San Maurizio dalle terre d’oltralpe dei Savoia a Torino il 15 gennaio 1591; oggi la festa si mantiene nella parte religiosa, mentre quella ludica è concentrata in settembre.

A fine gennaio l’A.V.I.S. insieme alla C.R.I. di San Francesco al Campo terrà un corso sull’uso del defibrillatore, valido salvavita.

A febbraio ci sarà il Carnevale: festa organizzata dalla Parrocchia di S. Maurizio e che vedrà come protagonisti i bambini.

Il mese di aprile è caratterizzato dalla rassegna “Dolce Fiore”: l’iniziativa prevede la dislocazione di bancarelle nelle vie del centro storico, per l’esposizione e la vendita di dolci di ogni genere, nonché di fiori e piante; oltre a espositori privati ed hobbisti, partecipano numerose Associazioni locali.

Sempre ad aprile, il 25 per l’anniversario della Liberazione l’A.N.P.I. promuove diverse iniziative, coinvolgendo principalmente i ragazzi delle scuole dell’obbligo.

A metà giugno ci sarà il raduno annuale dei Comuni d’Europa che hanno la denominazione di “San Maurizio”: quest’anno si terrà a Saint Maurice d’Agaune, località svizzera dove avvenne il martirio del nostro santo patrono. La partecipazione all’evento è organizzata dall’Associazione San Maurizio in Europa ed è una piacevole occasione per fare la conoscenza di altre realtà extranazionali e promuovere le nostre eccellenze e tradizioni locali.

Settembre vedrà le patronali di Malanghero (il 1°), di Ceretta (l’8) e del Capoluogo (il 22) nelle quali sicuramente ci sarà abbondanza di iniziative ludiche di ogni tipo.

La terza domenica di ottobre ci sarà la tradizionale Fiera “Agricoltura, Artigianato e … dintorni” alla quale parteciperanno numerose Associazioni con esposizioni e prodotti volti a far conoscere il proprio ambito di volontariato.

Un momento importante, ancora da definire quando tenersi, è sicuramente la Giornata del dono organizzata dall’Assessore alle Politiche Giovanili e Sociali, nella quale A.V.I.S., A.I.D.O. ed A.D.M.O. incontrano i coscritti per la sensibilizzazione sul tema del volontariato.

Pensando agli anni scorsi, auspichiamo ci siano eventi legati alle rassegne musicali quali “Invaghite note” ed “Organalia”, manifestazioni sportive come la “Stracittadina”, la giornata “Sport per tutti”, iniziative “SMS”, “Lunathica” e molto altro, che speriamo possa venire confermato.

Volutamente lascio per ultimi importanti anniversari di fondazione di alcuni sodalizi sanmauriziesi.

C’è il 65° di fondazione dell’A.V.I.S.che si terrà il 29 settembre. Mentre a fine maggio, inizio giugno avranno luogo i festeggiamenti congiunti per tre Associazioni: i 160 anni della SOC. OPERAIA MUTUO SOCCORSO, i 120 della BANDA MUSICALE “LA NOVELLA” ed i 20 dell’UNITRE. Un modo sicuramente lodevole di fare sinergia fra Associazioni diverse che rappresenta concretamente la volontà di collaborare per offrire alla cittadinanza il meglio.

Non mi resta che augurare a tutti BUON 2024!