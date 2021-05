“Un bambino che legge sarà un uomo che pensa” questa la frase-simbolo della bella manifestazione che si è svolta giovedì 27 maggio, a partire dalle 17,30, sotto i portici di Palazzo Mosca.

Davanti alle vetrine dei Servizi Giovani, il sindaco Luca Baracco e l’Assessora alla Cultura Erica Santoro, assieme alla responsabile della Biblioteca Tiziana Ferrettino e al suo staff, hanno spiegato a una festante platea di bambini il motivo dell’incontro. Che era quello di festeggiare un particolare compleanno, quello della biblioteca di Caselle, che il 27 maggio festeggia i 41 anni di vita. Una festa per tutti, perché la Biblioteca è di tutti. Come ha ben spiegato la Santoro ai bambini, l’anno scorso la festa di compleanno si è tenuta in piazza Boschiassi, e come regalo di compleanno si è regalato alla Biblioteca Civica un nuovo nome, quello di “Jella Lepman”.

Quest’anno un altro diverso regalo: quello di uno spazio all’aperto. Uno spazio esterno, ricavato recintando con griglie di legno l’area a fianco dell’ingresso alla Biblioteca. Uno spazio a disposizione dei lettori, che potrà anche fungere per i ragazzi da aula studio con servizio Wi-Fi, nonché per letture collettive a voce alta, presentazione di libri ed incontri con gli autori.

Prima del taglio del nastro per inaugurare questo spazio, c’è stato uno spazio dedicato alle letture a voce alta, per il quale si sono prestati sindaco ed assessora alla Cultura. La Giornata del 27 maggio da quest’anno diventa infatti anche la giornata di “mobilitazione” rivolta a tutta la cittadinanza, ed in particolare ai più piccoli, per diffondere l’importanza e la bellezza della lettura a voce alta, specie nelle famiglie.

La manifestazione, infine, si è chiusa con la distribuzione ai bambini presenti di libri in bookcrossing: circa 280 i volumi consegnati, omaggiati da diverse librerie di Torino e da Tempo Libro Education di Caselle.