Per l’associazione di via Basilio Bona 29 nel corso del mese di febbraio si sono riavviate pressoché tutte le normali attività, anche se con accesso vincolato al possesso del green pass.

Il presidente del Circolo Ambrogio Martufi comunica che dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 18.30 è possibile presso il salone il gioco libero alle carte; dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17 c’è il torneo di burraco femminile, il mercoledì dalle 15 alle 17.30 la tombola settimanale, e infine, il sempre molto atteso appuntamento settimanale con i pomeriggi danzanti della domenica, dalle 14.30 alle 18.

Lunedì 28 febbraio si è svolto l’incontro per capire meglio come ottenere lo SPID, in collaborazione con l’Assessorato alla Terza Età, l’Associazione Articolo 47 e il Consorzio Servizi Sociali.

Altri appuntamenti a più lunga scadenza sabato 2 aprile uscita in bus ad Aosta per la Fiera di Sant’ Orso; lunedì 18 aprile, pranzo di Pasquetta; domenica 29 maggio, raduno dei centri Anziani della regione a San Damiano D’Asti con pranzo e trasporto in bus compreso nel prezzo.

Per le iscrizioni alle gite o informazioni è necessario andare di persona al Centro Incontri il lunedì dalle 15 alle 17.