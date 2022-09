Premio speciale, “Messaggero del cuore”per il dottor Stefano Dinatale in occasione della presentazione della “Giornata Mondiale del Cuore” che si è tenuta mercoledì 21 settembre a Torino a cura dell’Associazione Italiana “Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco”. La presentazione del libro “Arrestiamo l’arresto cardiaco” è stata l’occasione per celebrare e ricordare a tanti cittadini quanto importanti siano la prevenzione e una vita sana, per mantenere in buona salute uno dei nostri organi più importanti: il cuore.

La bella cerimonia si è tenuta al Green Pea del Lingotto dove sono state premiate più figure professionali che ogni giorno si impegnano nel promuovere la prevenzione cardiovascolare e nel diffondere la cultura del defibrillatore, come le forze dell’ordine (erano presenti rappresentanti dell’esercito e dei carabinieri), rappresentati delle ASL, insegnanti, rappresentanti di AVIS e FIDAS…

Al termine il Presidente dell’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione, il dottor Marcello Segre, ha raccontato come si svolgerà la prossima “Giornata Mondiale del Cuore” che si terrà il 29 settembre e che solo in Italia interesserà 80 diverse città, da Torino a Palermo. È stato anche ricordato, con affetto ed emozione, la splendido analogo evento che ebbe luogo il 29 settembre 2019 proprio a Caselle grazie a una iniziativa di Marcello Segre e di Stefano Dinatale, con l’auspicio di tutti che in futuro possa essere replicato proprio qui da noi. Un pensiero è infine andato alla dottoressa Selene Manfrè, medico di famiglia con studio a San Benigno Canavese, ma residente a Mappano, che troppo presto ci ha lasciati ed il cui nome è presente nella postazione DAE presente proprio nella piazza centrale di Mappano.

Appuntamento dunque al prossimo 2023, a Caselle?