27 gennaio 2023: Giornata Internazionale per la memoria. Anche quest’anno la scuola secondaria A.Remmert di San Maurizio C.se ha colto l’occasione per organizzare, con i ragazzi delle terze classi, una manifestazione dal titolo “SHOAH, un viaggio nella memoria per non dimenticare”, ideata, progettata e coordinata dalla prof.ssa Maria Pia Re, con la collaborazione dei colleghi di lettere e musica. Per l’occasione erano presenti il Sindaco di San Maurizio Michelangelo Picat Re, l’assessore Giulia Gobetto e la Dirigente dell’Istituto Comprensivo prof.ssa Cristina Ghione. In una giornata cupa e gelida, attraverso letture, testimonianze, poesie, canti, biografie, interpretate in modo personale e toccante dai nostri giovani studenti, si è voluto rendere omaggio al ricordo di una tragedia immane. Una profonda cicatrice nella storia dell’umanità, perché, come diceva Primo Levi: “C’è Auschwitz, quindi non può esserci Dio.” Prendendo virtualmente per mano testimoni scomparsi come Jean Améry, Primo Levi, ma anche ancora viventi come Liliana Segre, accompagnati da colonne sonore suonate e cantate dal vivo dai ragazzi, sono state toccate le corde emotive di tutti, anche dei più piccoli. A completare il tutto, l’allestimento esterno, curato dalla classe 2° B del Tempo Prolungato, a rappresentare il filo narrativo della commemorazione: i treni bestiame per mezzo dei quali le vittime venivano deportate, le famiglie senza volto né radici separate nei lager, infine le divise che con i tatuaggi sono un segno indelebile della vergogna.

