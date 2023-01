Nel corso del mese dicembre, come tutti gli anni, si è sviluppato un frequentato dibattito sulla organizzazione dei festeggiamenti per il Natale casellese. Volutamente, e credo correttamente, mi sono astenuto dal partecipare al dibattito sia per rispetto alle molte persone che erano entusiasticamente impegnate (come sempre), sia perché era il primo banco di prova della “nuova” Amministrazione e anche perché, pur essendo io consigliere comunale, non sono stato coinvolto nella organizzazione di alcunché: il Consiglio Comunale non è stato minimamente coinvolto nella programmazione di eventi. A bocce ferme Vi dico che ho trovato la gestione complessiva del Natale casellese deludente; unica nota positiva la partecipazione di tanti volontari. Ma perché Caselle, da anni, non riesce a produrre eventi che siano attrattivi e di qualità alta? Perché non abbiamo l’evento di portata nazionale? Perché spesso assistiamo a un fiorire di iniziative spot, non coordinate? La risposta, secondo me, è che manca l’umiltà di fare programmazione e la volontà di coinvolgere.

Programmare vuol dire che si parte dall’individuazione degli obiettivi che voglio perseguire. Se l’obiettivo è quello di rendere Caselle fruibile nel tempo libero delle persone darò un certo taglio agli eventi; se mi propongo di sostenere le attività economiche, organizzerò eventi che attraggano anche persone da fuori, e così via.

Coinvolgere vuol dire uscire dalla logica del gruppo ristretto che se la suona e se la canta, vuol dire favorire la partecipazione alla fase di individuazione degli obiettivi al numero maggiore possibile di energie e volontà.

Per dare una smossa a questa situazione serve un luogo “istituzionalizzato” dove Amministrazione, associazioni, gruppi consiliari, esperti, possano confrontarsi ed elaborare ad inizio anno un programma di attività per tutto l’anno, con obiettivi chiari.

Per questi motivi Progetto Caselle 2027 propone la costituzione di alcune consulte, partendo dalla Consulta delle Associazioni, nello spirito degli articoli 48 e 49 dello Statuto Comunale.

il Capogruppo Consiliare

Endrio dott. Milano