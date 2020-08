Grande successo hanno avuto le due giornate, sabato 1 agosto e giovedì 6 agosto 2020, di controlli e cure odontoiatriche gratuite, nate dalla collaborazione fra il Lions Club Caselle Airport e lo Studio Dentistico San Grato di Caselle T.se. L’iniziativa era riservata a persone e famiglie duramente colpite a livello economico dall’emergenza Covid-19. Nel presentarla, il dott. Stefano Dinatale, da giugno presidente della sezione casellese dei Lions, ha evidenziato che, assieme a quella del supporto psicologico gratuito offerto nei mesi scorsi, questa è la seconda iniziativa offerta dall’associazione a un territorio pesantemente colpito dalla crisi pandemica. Mara Grivet Fetà, titolare dello Studio Medico San Grato, ha spiegato come è nata l’idea di questa proposta: “Abbiamo notato che in tempi in cui molte famiglie sono in ristrettezze economiche, una delle prime cose ad essere tagliate sono le cure odontoiatriche. Anche quelle dei bambini: molto spesso hanno delle carie sui denti da latte, che non vengono curate per via che quei dentini poi cadranno, ma intanto i bambini soffrono il mal di denti”.

A consuntivo, abbiamo poi chiesto a Mara come sono andate le due giornate: “Per ciascuna giornata avevamo programmato di mettere a disposizione il nostro staff medico, dalle 9 alle 19, con orario continuato. C’erano quindi, per ogni giornata, 16-18 posti disponibili, per le visite e le prime cure più urgenti. Ebbene. Ebbene, sono arrivate tantissime telefonate, e i posti sono andati esauriti con largo anticipo. A molti, con dispiacere, ho dovuto dire di no. Ma sarà un’iniziativa che, d’intesa coi Lions, vedremo di riproporre nuovamente”.