Sono stati resi noti ai media i risultati dei controlli operati dai carabinieri della Compagnia di Venaria nella settimana di Ferragosto.

A Caselle un giovane di 28 anni, residente in città, nel corso di un controllo in auto, è stato arrestato per detenzione di droga: è stato infatti trovato in possesso di 26 grammi di amnesia, un mix di droghe composto da marijuana ed eroina. Un altro automobilista è stato denunciato perché trovato in possesso di un cellulare rubato. Un uomo e una donna di 31 e 23 anni sono stati denunciati a Borgaro perché in auto avevano nascosto un machete e un coltello. A Ciriè, un trentenne è stato segnalato alla prefettura come assuntore di droga: in tasca nascondeva una piccola quantità di marijuana.