Dopo le tante critiche legate all’infelice dislocazione scelta a Lanzo per il Punto di accesso diretto (senza prenotazione) di Lanzo, dedicato all’esecuzione di tamponi per il Covid, nella giornata di sabato 31 ottobre la postazione è stata trasferita dal parcheggio dell’Ospedale ex Mauriziano in un’altra sede, che si spera meno impattante per la viabilità cittadina.

La nuova postazione è in via Stura/viale dello Sport (Area Polisportivo), e sarà operativa a partire da lunedì 2 novembre. L’orario di apertura al pubblico rimane invariato, da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 14.30, con possibilità di apertura nei fine settimana a rotazione con gli altri quattro Hot spot dell’ASL TO4 (Castellamonte, Chivasso, Ivrea, Settimo Torinese).

Si ricorda che i Punti di accesso diretto (Hot spot) dell’ASL TO4 per l’esecuzione di tamponi per il virus SARS-CoV-2 sono dedicati alle scuole, a coloro che rientrano da Paesi per i quali vige l’obbligo del test e per tutti i casi ritenuti necessari dal SISP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) dell’ASL. Pertanto, si può accedere agli Hot spot soltanto su indicazione del proprio Medico di famiglia o Pediatra di libera scelta o di un Medico del SISP.

L’accesso per gli Hot spot è consentito solo se il candidato al tampone si trova all’interno di un autoveicolo; vietato presentarsi a piedi, in bicicletta, su ciclomotore.