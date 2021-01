Accordo raggiunto, in Piemonte, per il coinvolgimento dei medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione contro il Covid-19. L’accordo è stato sottoscritto il 19 gennaio dalla Regione Piemonte, che ha stanziato i fondi necessari per l’operazione, e le rappresentanze sindacali dei medici di famiglia.

Operativamente, i medici entreranno in azione non appena sarà disponibile il vaccino Astra Zeneca, o altro con analoghe caratteristiche, che consenta modalità di conservazione in normali frigoriferi, compatibili con la somministrazione anche a domicilio, oltre che in ambulatorio.

Il target degli assistiti da coinvolgere in una prima fase sarà rappresentato dalle persone in età avanzata, in primo luogo ultraottantenni, e dalle persone non deambulanti già seguite presso il proprio domicilio.

Nelle fasi successive il target di popolazione da vaccinare seguirà le indicazioni nazionali e regionali.

I medici di famiglia che aderiranno, su base volontaria, potranno vaccinare non solo gli assistiti in carico, ma anche altri assistiti comunque residenti nel territorio della Asl di riferimento.