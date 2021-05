“Abbiamo più volte sottolineato quanto sia importante per la salute personale e collettiva fare sport, specialmente all’aria aperta– spiega Angela Grimaldi, Assessora allo Sport del Comune di Caselle Torinese -. Muoversi nel verde, tra gli alberi, nei parchi, nei prati, apporta benefici anche maggiori a quelli “indoor” ed è il modo più naturale per trarre giovamento grazie all’armonia che si stabilisce con l’ambiente intorno, che ci restituisce un pieno equilibrio psico-fisico. Il nuovo Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52* – continua l’Assessora Grimaldi – consente finalmente di poter ricominciare a riprendere attività sportive all’aria aperta ed è per questa ragione che l’Amministrazione, previa richiesta scritta da inoltrare presso l’Assessorato allo Sport, mette a disposizione il Palatenda di Prato Fiera, alle Associazioni sportive che già utilizzavano le Palestre Comunali. Sarà un modo per ricominciare l’attività sportiva interrotta, nel beneficio dello spazio aperto, quale scenario immerso nel verde, sì, ma in uno spazio delimitato e coperto”.

La disponibilità dell’Amministrazione Comunale va anche oltre. Continua infatti l’Assessora allo Sport: “Se le Associazioni individuassero inoltre nel territorio comunale altri spazi idonei alla loro attività all’aperto, ce ne facciano segnalazione. Effettueremo dei sopralluoghi per verificarne la compatibilità e provvedere così alla loro concessione”.

Si ricorda che la richiesta per l’utilizzo dello spazio del Palatenda e relativi orari devono essere tassativamente richiesti presso l’ufficio Sport.

L’Assessorato allo Sport resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni.

*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”