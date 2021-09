“PNRR, manifattura,territorio. I vincoli europei e le proposte degli imprenditori” questo il titolo dell’importante convegno organizzato da CONFAPI Piemonte per il pomeriggio del 24 settembre, ore 16,30, presso l’Hotel Atlantic di Borgaro Torinese.

Perché parlare di PNRR? In queste settimane si stanno ponendo le basi o per un nuovo miracolo economico, oppure per un disastro economico, se le risorse messe a disposizione dall’Europa non verranno spese per innestare un percorso virtuoso di crescita del lavoro. Questo anche tramite il rilancio della manifattura. Questo pensano gli imprenditori associati a CONFAPI, che hanno pensato pertanto di organizzare questo evento, invitando il prof. Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici italiani presso l’Università Cattolica di Milano.

Il convegno sarà introdotto dai saluti di Filiberto Martinetto, Presidente CONFAPI Piemonte. Dopo la relazione del prof. Contarelli, ci sarà una Tavola Rotonda moderata da Luca Sanlorenzo, Direttore API Torino.