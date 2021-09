A seguito del successo delle precedenti edizioni l’Associazione Nonsoloimprovvisando, nell’ambito della festa patronale, propone la sesta edizione del Festival del Musical. Le compagnie teatrali amatoriali rappresenteranno gli spettacoli presso la struttura Palatenda di Caselle, che per l’occasione verrà trasformata in un vero e proprio teatro, arricchendo il week end di recitazione, canto, ballo, ma soprattutto di emozione e divertimento. La manifestazione avrà inizio Venerdì 17 settembre con lo spettacolo “36 Domande per Innamorarsi” della OfmCompany di Torino: in un ultimo tentativo disperato di salvare il loro matrimonio che si sta distruggendo, una coppia usa le 36 domande – un esperimento che permette a totali sconosciuti di innamorarsi – per salvare la loro relazione. Ispirato liberamente a un innovativo podcast-musical registrato a New York, OfmCompany porta in scena una versione completamente in italiano in prima assoluta. La storia tra i due innamorati sarà arricchita dalle note delle canzoni accompagnate dalle tastiere suonate dal vivo dal Maestro Paolo Zaltron. Sabato 18 settembre “I bimbi sperduti”, una compagnia giovanile torinese, porterà in scena “C’era una volta Cenerentola”, un musical travolgente con i più grandi classici musicali degli anni 50 – 60 – 70- 80 – 90. In questo riadattamento moderno della celebre favola della principessa con la scarpetta di cristallo, la protagonista con l’aiuto di due fate pasticcione farà di tutto per realizzare il suo sogno: andare al ballo del paese e conquistare il principe. Se sembra di aver sentito questa favola almeno settecento miliardi di volte questa versione riuscirà a farvi ricredere e penserete di ascoltarla per la prima volta. Domenica 19 settembre chiuderà la kermesse “Artax, la grande bugia” della Compagnia “Once Upon a Time” di Carrù, presente per la seconda volta al festival, la quale dopo averci emozionato con la storia del Re Leone, ci presenta un musical inedito che, sulle note dei classici brani Disney, ci trasporterà in un regno prosperoso e potente i cui porti un tempo erano ricolmi di navi che issavano bandiere nere, fino a quando un triste evento cambiò le cose. Un poderoso guerriero, capace di combattere da solo contro decine di nemici, sconfigge ora ogni ciurma con estrema semplicità, gli abitanti del regno non hanno più paura di nulla e vivono ormai nella più totale serenità. Qualcuno però nasconde una verità che presto verrà a galla, sconvolgendo la vita di tutti quanti. La manifestazione si svolgerà al coperto e, pertanto, avrà luogo anche in caso di maltempo; tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.45 e saranno ad ingresso gratuito, ma, in ottemperanza alle nuove disposizioni normative, i posti saranno limitati e l’accesso alla struttura sarà consentito solo a coloro muniti di green pass o certificazioni sostitutive. Vi aspettiamo per condividere con noi questo meraviglioso evento sempre ricco di nuove sorprese.