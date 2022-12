Luciano Dematteis è il nuovo Presidente di Vol.To ETS, acronimo di Volontari Torino-Enti Terzo Settore, votato dall’assemblea dei soci chiamata a rinnovare le cariche sociali.

Dematteis, casellese e “Casellese dell’anno” del 2009, è un nome noto nel mondo del volontariato.

La sua vita, a parte quella professionale, è stata tutta dedicata al volontariato.

Da semplice milite della Croce Verde Torino ha proseguito la sua “carriera” all’interno dell’Ente fino a diventarne Vice-Presidente e tutt’ora Consigliere. Scorrendo il suo “curriculum” troviamo una miriade di incarichi, tutti di stampo volontario compreso quello di Presidente dell’ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche assistenze.

Lo abbiamo incontrato per congratularci, anche perché ad ottant’anni compiuti come li ha lui, questo nuovo incarico è un bell’impegno e una bella sfida.

– Di cosa si occupa Vol.To? –

“Noi ci occupiamo di tutto ciò che riguarda il mondo del volontariato, con particolare riguardo alle associazioni all’interno delle quali ci siano dei volontari. Abbiamo dei fondi provenienti dalle fondazioni bancarie e a nostra volta li destiniamo alle associazioni che si rivolgono a noi. Forniamo a esempio, gratuitamente, dei mezzi per trasporto persone o cose di cui l’associazione necessita.”

-Chi può rivolgersi a Vol.To?-

“Si possono rivolgere a noi tutte le associazioni di volontariato, le associazioni del Terzo Settore dell’area metropolitana torinese, purché annoverino al loro interno dei volontari.”

-Scorrendo i nomi dei componenti il Consiglio Direttivo di Vol.To,troviamo anche quello di Vincenzo Sciortino che attualmente riveste la carica di Vice Presidente della Croce Verde Torino. Esiste un rapporto fra le due figure entrambe impegnate ai vertici di Croce Verde Torino?-

“Assolutamente non è una questione di potere, bensì la scelta di avvalerci di una figura così importante nel mondo del volontariato come quella del prof. Sciortino è stata fatta per cercare di mantenere continuità di idee, di interessi e di intenti nel mondo dei servizi; entrambi siamo stati e siamo impegnati in ANPAS regionale e quindi abbiamo a cuore e conosciamo le necessità di questo mondo.”

– Noi sappiamo che Torino é la città con la maggior accoglienza di minori stranieri. Vol.To può lavorare in sinergia con i Comuni dell’area metropolitana?-

“È proprio fra gli scopi della nostra associazione cercare sinergia con i Comuni. Abbiamo già attivi alcuni nostri sportelli e siamo disponibili ad effettuare dei sopralluoghi la dove ci vengono formulate richieste di interesse.

Il mio è un ritorno ma questa che inizia è completamente una nuova esperienza. Come per il periodo iniziale, oggi è prioritario lavorare in conformità alle nuovi leggi e soprattutto, è necessario operare perché le nostre attività favoriscano coloro a cui i fondi sono destinati. Bisogna anche attivarsi per trovare nuove risorse umane ed economiche. Questa carica mi riempie di orgoglio: dopo più di 50 anni ecco la sfida che voglio ancora vivere”.

Buon lavoro, presidente!