A l Palatenda di Caselle, si è svolta la seconda edizione virtual di JTWIA. L’evento è promosso dal CUS Torino in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico, per raccogliere fondi a sostegno della ricerca universitaria sul cancro attraverso una corsa/camminata di 5 km. A questa si affiancano le iniziative collaterali che promuovono la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. “Just The Woman I Am” si svolge in concomitanza con la Festa della Donna per legare l’evento a tematiche cruciali come la parità di genere, la prevenzione e la promozione di corretti stili di vita.

A Caselle i partecipanti erano circa quattrocento: donne per lo più ma non solo. Donne, madri, figlie, nonne e amiche. Una Caselle viva, partecipe e solidale, infatti sono stati raccolti 3000 euro. Il buonumore del gruppo ha convinto qualche curioso a unirsi alla passeggiata e tutti hanno scelto il percorso di 5 km pur avendo l’opzione di fare anche un anello più corto di 3 km.

L’Associazione “IO X Caselle”, che ha organizzato l’evento, ringrazia: l’Amministrazione comunale, la Pro Loco e la Protezione Civile di Caselle Torinese, la Croce Verde, i Walking Leader, il dottor Aghemo, la Pasticceria Castelli, la Pasticceria La Baita, il centro benessere la Grotta di sale, Pastiglie Leone, la Polizia Locale, i Carabinieri, la Presidente Angelica Bergero e i soci.

Mi piace: Mi piace Caricamento...