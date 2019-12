Ci siamo lasciati con il precedente articolo con l’annuncio del ritiro dei permessi di costruire relativi al “Caselle Open Mall” nella cosiddetta Area ATA. Successivamente alla conferenza stampa organizzata da AEDES, operatore privato promotore dell’intervento, volta a condividere i risultati raggiunti ed i passi futuri di questo importante volano per l’economia e l’occupazione del nostro territorio, sono iniziate le prime opere propedeutiche per la predisposizione dell’area di cantiere: occorreranno ancora alcuni mesi prima di vedere interventi sostanziali, ma il processo è finalmente avviato.

Parallelamente l’Amministrazione Comunale prosegue, con energia, nella pianificazione degli interventi volti a rendere più bella, più sicura e più accessibile la nostra Città. Tra i vari atti approvati nel mese di ottobre, dedicato alla programmazione, desideriamo riprenderne, a titolo esemplificativo e non certamente esaustivo, alcuni di essi per informare i nostri concittadini sui lavori avviati o che nei prossimi mesi si avvieranno. L’attenzione primaria continua a restare la Scuola che vedrà interventi per circa Euro 30.000,00 sugli scarichi fognari e sulla rete idrica, modifiche degli impianti antincendio, piccole sistemazioni delle aree esterne.

Sono ripresi i lavori di sistemazione del canale in via Cravero: lavori che permetteranno, oltre a risanare l’intera zona, di aprire un collegamento pedonale verso piazza Garambois. È terminata la procedura di aggiudicazione dei lavori di sistemazione del piazzale del Prato della Fiera per un importo di oltre Euro 200.000,00. Cogliendo l’occasione di finanziamenti statali in materia di efficientamento energetico, sono circa 100.000.00 gli Euro impegnati per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica in varie zone della Città: via Madonnina, piazza Falcone, via Venaria, via Pertini, via Circonvallazione,… Sono stati, altresì, approvati gli atti relativi alla sistemazione della viabilità di strada Leini e di strada Torino (Euro 235.000,00) e quelli inerenti via Ciriè (Euro 220.000,00).

Possiamo affermare con soddisfazione che vi è un’attività di programmazione e realizzazione perennemente attiva. Cogliamo l’occasione fornita da questo spazio anche per esprimere la soddisfazione per due eventi che hanno riguardato la nostra comunità: l’intitolazione del Palatenda del Prato della Fiera a Teresa Noce, “madre costituente” della nostra Repubblica, avvenuta il 11/10/2019 alla presenza della staffetta partigiana Nicoletta Soave; l’adesione all’iniziativa “Puliamo il Mondo” che, sabato 26/10/2019, ha visto l’adesione di tanti cittadini e associazioni.

Esprimiamo, invece, la più ferma condanna per l’atto vandalico compiuto nei confronti del mezzo della “Cardioteam Foundation onlus” parcheggiato in piazza Boschiassi per fornire visite mediche gratuite ai cittadini: ai componenti la Fondazione ed ai loro collaboratori va la nostra solidarietà.

Ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle attività del Circolo del Partito Democratico di Caselle (oltre che delle sue articolazioni metropolitana, regionale e nazionale), del quale la presente lista è espressione, è a disposizione il sito internet del Circolo (www.pdcaselle.it/) e la pagina Facebook. Inoltre, la sede del Circolo in via Cravero è aperta ai cittadini per raccogliere proposte e suggerimenti.