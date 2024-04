Tante perplessità

Finalmente, dopo quasi tre mesi dall’ultima convocazione, lo scorso 11 marzo si è svolta una seduta del Consiglio Comunale: giunti quasi a due anni di attività dell’Amministrazione, con i tanti temi aperti e non definiti sulla nostra città (utilizzo locali Scuola “Collodi”, pulizia del territorio, carenza di medici, trasporto pubblico…), chiediamo alla Maggioranza se non ritenga necessario uno sforzo più intenso, una più significativa attenzione ai problemi dei cittadini, una maggiore capacità di confronto con le Opposizioni. Notiamo il persistere da parte della Maggioranza di un atteggiamento quasi di “diffidenza” rispetto alla dialettica democratica in seno al Consiglio ed una mancanza di risposte: non capiamo il motivo di tale “timore” che emerge ogniqualvolta nasce un minimo di discussione sui punti iscritti all’Ordine del Giorno. La Maggioranza, spesso, fornisce l’impressione che quasi voglia “nascondersi” dal confronto e di norma elabora risposte carenti, minimali e preconfezionate alle varie istanze poste. Tutto ciò si è verificato anche nell’ultima seduta del Consiglio: a fronte di forti perplessità e di puntuali interventi da parte delle Opposizioni sulla Variante al Piano Regolatore (quella, per intenderci, che potrebbe portare alla costruzione di palazzi di ben 7 piani, palesemente non coerenti con il tessuto urbanistico della città) ci è stata fornita una replica scarna che non è entrata nel merito di quanto sollevato limitandosi, invece, a invocare una generica diversità di visione in merito allo sviluppo territoriale; oppure, la nostra mozione volta alla rimozione del criterio dell’ISEE per l’accesso allo Sportello di Consulenza Legale è stata bocciata dalla Maggioranza senza una motivazione chiara (si percepiva un certo imbarazzo nel fermare una cosa che sarebbe stata a favore dei cittadini tutti). Anche le risposte alle Interrogazioni sono sempre più evasive: per la quarta volta in meno di due anni abbiamo dovuto sollecitare l’Amministrazione Comunale ad occuparsi della linea ferroviaria Torino-Ceres e, come spesso accade, abbiamo ricevuto risposte incomplete. Ci chiediamo: la Maggioranza intende veramente farsi carico nei confronti del gestore delle doglianze sul servizio e farsi garante delle condizioni (attualmente non accettabili) della locale stazione? Carenze anche nelle risposte alle domande che abbiamo posto sul nuovo Regolamento inerente le manomissioni ed i ripristini stradali. Nonostante queste tante “lacune” continua da parte nostra l’azione propositiva e, spesse volte, correttiva delle deliberazioni portate all’attenzione del Consiglio. Tale “carenza di risposte” si è manifestata, perlomeno nei mesi scorsi, anche attraverso l’assenza su queste pagine dell’articolo del Gruppo di Maggioranza: tutto ciò ci lascia molto perplessi perché riteniamo che chi si occupa della Pubblica Amministrazione non possa dialogare con i cittadini in modo discontinuo e unilaterale. Cogliamo l’occasione per augurare a tutti e a tutte un buon 25 Aprile: Festa della Liberazione! In questo periodo di guerre e di libertà messa in discussione a più livelli abbiamo tutti bisogno del 25 Aprile e dei valori della Resistenza e della Democrazia. Ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle attività del Circolo del Partito Democratico di Caselle, del quale la presente lista è espressione, sono a disposizione le pagine Facebook del Circolo e della lista stessa utili anche per raccogliere proposte e suggerimenti.

Gruppo Consiliare “Caselle per tutti”

