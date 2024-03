Lo scorso mese abbiamo avuto modo di informarvi che Lunedì 29 gennaio è stato presentato il progetto di Piano Particolareggiato che riguarda l’edificazione, sui terreni compresi tra via Colombo, via Alle Fabbriche, via Venaria, con circa 400 nuovi appartamenti, palazzine di 7 piani, una eventuale scuola, zero servizi commerciali e nessun collegamento col Centro Storico; a nostro giudizio una roba brutta.

Il Piano ha anche una ricaduta (secondo noi molto negativa) sul Centro Storico perché prevede l’abbattimento di tre edifici storici per farne piazzette e il trasferimento della SUL (cubatura) sulle aree RN1A.

Lo scorso 8 febbraio con apposito avviso “Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica con contestuale Variante Strutturale al P.R.G.C., apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e conferimento del carattere di pubblica utilità alle opere previste, riguardante le aree RN1a – SN con trasferimento di sul dal Centro Storico – Comunicazione di avvio del procedimento” è partito l’iter ed è questo il momento nel quale i cittadini e le associazioni possono concretamente intervenire nelle decisioni che riguardano la città perché la legge n. 241 del 1990 consente:

– di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento che sono depositati presso l’Area Tecnica del Comune di Caselle T.se, via C. Cravero n.47 piano primo – tel. 011/99.64.222;

– di presentare memorie scritte, documenti e osservazioni, che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare e controdedurre, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento;

L’art. 9 della Legge 241 ribadisce che: i soggetti portatori di interessi individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Il Capogruppo Consiliare

Endrio dott. Milano