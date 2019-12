Proseguono anche in questo ultimo scorcio di anno le proposte, ai soci e simpatizzanti, del Centro Incontro Caselle.

Archiviata, con buona soddisfazione dei partecipanti, l’ultima uscita in pulmann, che ha avuto come meta lo scorso 13 novembre la Cittadella di Alessandria, chiediamo ad Ambrogio Martufi quali saranno i prossimi appuntamenti per l’Associazione di via Basilio Bona 29.

“Il nostro programma di proposte per il mese di dicembre è molto ricco: i venerdì del 6 e del 13 dicembre, con inizio alle 20,30, abbiamo programmato due grandi tombolate. Sabato 21 dicembre, con inizio alle 16, c’è la manifestazione I nonni incontrano i nipotini; quest’iniziativa, che facciamo in collaborazione con Amministrazione Comunale e Unitre, è alla sua terza edizione, e vedrà i nostri Babbo Natale portare un piccolo doni ai bambini; è una manifestazione a cui teniamo molto, perché costituisce un ponte fra le diverse generazioni. Stanno poi andando molto bene le prenotazioni per il Cenone di Capodanno, riservato ai nostri soci, ove senz’altro faremo il tutto esaurito. Infine, la sera della Befana, il 6 gennaio, ci sarà un’altra serata di tombola”.