Una serata all’insegna della spensieratezza e dell’allegria quella organizzata dai Lions Club Caselle Torinese Airport lo scorso 12 aprile al Teatro Fratelli Cervi.

Una commedia brillante dal titolo “5737-Corsa doppia”, dove il protagonista, di professione taxista ha due mogli e due case. Un evento tanto fatale quanto improvviso mette a dura prova la normalità della vita del nostro che, godendo appunto dei benefici delle “corse doppie”, ovvero i molteplici impegni anche notturni dei taxisti, può tranquillamente snocciolare mille scusanti verso le due mogli. La scena, ottimamente allestita, prevedeva appunto l’evolversi della vicenda un po’ in un appartamento e un po’ nell’altro, ma anche contemporaneamente in entrambi. Ma quando nella storia comica appaiono prima due e poi tre poliziotti, ecco che le battute, le occhiate, gli sguardi stessi degli attori, sono diventati un tutt’uno con il pubblico che non ha trattenuto risate e battimani. Una scenografia molto semplice, luci senza troppi strappi e un sottofondo musicale soft e attivo solo nei momenti di cambio scena è stato il mix, ben curato dal regista Fulvio Crivello. A quest’ultimo occorre riconoscere la sobrietà dei dialoghi, mai intrisi da turpiloquio, oggi troppo spesso utilizzato. I battimani finali non sono mancati specie quando il regista ha chiamato per la seconda volta sul palco gli attori: Antonella Piegianni, Elvis Uva, Lorenzo Bosco, Noemi Zirpoli, Raffaella Bosco, Riccardo Medda.

Il ricavato della serata, aperto a tutti e con offerta libera, ha visto una raccolta di 475 euro che verranno utilizzati per l’acquisto di tavoli da fiera per la Parrocchia.