Come ogni anno il mese di Dicembre si conclude con una serata tutta dedicata allo scambio di auguri tra tutti noi soci, i nostri familiari, gli amici e tutti coloro i quali hanno seguito le attività del nostro circolo e ne hanno ricavato soddisfazione e piacere.

Anche quest’anno il programma è stato ricco e corposo, abbiamo potuto vedere delle bellissime videoproiezioni dagli argomenti più svariati. Viaggi, natura, sport, manifestazioni, cultura e molto altro sono stati elaborati con sensibilità e creatività diverse da ogni autore ma in tutte abbiamo potuto comunque vedere il massimo dell’impegno e soprattutto la grande passione per la fotografia che ci accomuna tutti. Qualcuno è tecnicamente più preparato di altri e sa usare con maggior destrezza i nuovi mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione per aiutare la nostra creatività e sviluppare i progetti che abbiamo nella nostra mente.

Anche per questa ragione inizierà il 4 Marzo 2020 il corso di fotografia, che si terrà nella sede del circolo in Via Madre Teresa di Calcutta 55, e che avrà come obiettivo quello di far conoscere le tecniche basilari della fotografia, i trucchi per scattare una bella immagine, come leggere una fotografia. Per chi fosse interessato le iscrizioni saranno aperte fino al 2 Marzo 2020. Non occorre avere una attrezzatura costosa e sofisticata, per cominciare, basta una piccola macchina. L’importante è avere un grande cuore e una grande passione, il resto verrà con il tempo e l’impegno. Molti degli allievi dei corsi precedenti sono diventati nostri soci affezionati, ottimi fotografi, amici sinceri, vi aspettiamo dunque numerosi.

Come detto precedentemente Lunedì 16 Dicembre chiuderemo quest’anno con un brindisi augurandoci un sereno Natale e un Felice Nuovo Anno. Mai come in questi tempi così difficili e tormentati abbiamo bisogno di guardare al futuro con un po’ di serenità nella speranza che i giorni a venire siano pieni di luce e con un’ottima messa a fuoco.