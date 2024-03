A febbraio si è concluso il corso di fotografia di base del Circolo Fotografico Casellese: numerosa la presenza dei soci e dei parenti degli allievi che hanno assistito alla consegna dei diplomi e alla premiazione dell’allievo dell’anno.

Ha vinto il primo posto per il tema delle architetture Sabrina Maiuolo e al primo posto per il tema photostreet Silvia Scalzo; al secondo posto rispettivamente Rossella Corio e Marta Votano, menzioni speciali per Paolo Vigna e Luciano Simonetti. Gli allievi sono stati premiati da Doriana De Vecchi, presidente del Circolo, Silvia Sales, presidente ad honorem del Circolo e Roberta Rogina, delegata FIAF di Torino e Provincia. Durante la serata sono stati proiettati anche i video con le fotografie delle uscite fotografiche collettive e non sono mancate emozioni, sorrisi, tante sorprese e qualche lacrima di commozione ricordando questi giorni passati insieme. Gli allievi sono stati dunque accolti nella grande famiglia dei soci e potranno continuare il proprio percorso formativo e giocare con la propria passione fotografica tutti i lunedì durante le serate in programma. Quest’anno il corso è stato quanto mai fervido e appassionato, la qualità delle fotografie sempre crescente e in evoluzione, e gli allievi hanno affrontato il corso con entusiasmo e serietà.

È stato prodotto un sondaggio soci che è in corso di compilazione e finalizzato a fare un momento di brainstorming collettivo per adeguare il programma del circolo alle aspettative dei soci e si presenta la necessità di inserire serate di workshop e laboratori fotografici collettivi: queste richieste verranno prese in considerazione nei prossimi programmi, ma se siete curiosi non esitate a frequentarci: l’ingresso alle serate è sempre libero.

Le attività del Circolo sono continuate regolarmente con la consueta tappa del fotocampionato (da sotto in su) e con alcuni ospiti esterni come Alberto Maccagno, fotoreporter di viaggio, e Andrea Tritto, fotografo naturalistico. Nel mese di marzo invece sono previste le serate di Silvia Sales (Antartide – 11/03), Luca Casale (ospite circolo La Mole – natura – 25/03) e il fotocampionato (libri carta e inchiostro – 18/03).

Stiamo preparando la mostra fotografica che verrà allestita sotto i portici di Palazzo Mosca durante i festeggiamenti casellesi e riguarderà il tema dello sport in tutte le sue forme e discipline, nei valori sportivi. Non mancherà la serata di Audiovisivi nel cortile di Palazzo Mosca (AV sotto le stelle) che in caso di maltempo verrà spostata al Salone Fratelli Cervi.

Se vi piace la fotografia, se volete imparare o condividere con noi questa passione, vi aspettiamo numerosi tutti i lunedì sera alle ore 21, ingresso gratuito.

Per informazioni Doriana 340.0823859