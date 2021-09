Ada Gugliermetti – Punti di vista

Nonostante questo sia stato un anno estremamente difficile per tutti, anche per i circoli come il nostro che hanno dovuto fare gli incontri sempre on line e per i circoli fotografici in cui l’immagine è parte fondamentale della propria attività, dobbiamo essere orgogliosi che, a parte qualche difficoltà iniziale, tutto è andato per il meglio. Ringraziamo quindi tutte le persone che hanno aderito ai nostri inviti ci hanno regalato preziosi consigli e mostrato belle immagini su svariati argomenti. Ringraziamo anche il direttivo del circolo che mai si è risparmiato nel lavorare proficuamente al fine di non banalizzare mai le serate e renderle anzi sempre originali e interessanti ma si sa che quando la squadra c’è i risultati si vedono. Ora possiamo preparare le valigie, finalmente, pulire gli obiettivi approvvigionarci di tante schede e scegliere una meta dove poter trascorrere le nostre vacanze e scattare tantissime fotografie divertendoci e mettendo a frutto ciò che abbiamo imparato durante l’anno. Al ritorno avremo un bel gruzzoletto da gestire per gli incontri che speriamo saranno in presenza, per le mostre che speriamo di poter realizzare. Certo le nostre sono speranze ma se ognuno di noi si comporterà in modo responsabile e intelligente quelle speranze si trasformeranno in una splendida realtà. Intanto buone vacanze e buone foto a tutti, un arrivederci a presto.