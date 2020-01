Tanto s’era chiuso male il 2019, col Caselle Calcio malinconicamente adagiato in zona playout, quanto è cominciato bene il nuovo anno per i rossoneri.

Due i match da commentare: il recupero, giocato sul “sintetico” di Grugliasco, contro l’Esperanza e l’incontro valsusino contro l’Union Bussoleno-Bruzolo, due gare che valevano ben più d’un pezzo di salvezza.

Contro l’Esperanza è arrivata una bella vittoria, per 2 a 1 con reti di Gentile e del solito Tony Le Pera che in soli otto minuti giocati ha segnato ed è riuscito a ribaltare la partita. Grande anche la prestazione del nostro portiere: Leone ha parato uno dei due rigori fischiatici contro e ha garantito alla nostra squadra la necessaria serenità. I rossoneri di mister Perziano hanno così portato a casa tre punti fondamentali per continuare a sperare. Da segnalare inoltre l’esordio da titolare del 2002 Riccardo Mulatero, un giovane centravanti di ottime prospettive.

Domenica 12 u.s. è arrivato un buon punto conquistato fuori casa. Contro l’Union Bussoleno-Bruzolo è giunta un’altra bella prestazione dei nostri, che possono lamentare un gol annullato ed una traversa colpita a portiere battuto da Melillo, autore del gol che ci regalato il pareggio per 1 a 1. C’è ben più di qualcosa da recriminare, ma va bene così: bisognava invertire la tendenza negativa e abbiamo preso a riuscirci. Ora sarà fondamentale dare continuità ai risultati a cominciare dal prossimo turno, quando nella prima giornata del girone di ritorno saremo ospiti dell’Ivrea Banchette, nostra diretta concorrente nella lotta per la sopravvivenza.