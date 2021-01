Con uno stringato comunicato apparso sui social l’USD Caselle Calcio ha reso note le dimissioni da direttore sportivo Raffaele Balluardo.

“L’USD Caselle Calcio comunica che, il direttore sportivo Sig. Balluardo Raffaele, ha rassegnato le proprie dimissioni a fare data dal 01/01/2021, per motivi personali. Dopo tre anni di lavoro svolto insieme, lo ringraziamo per gli ottimi risultati raggiunti.

Il Presidente. Nicandro Pertosa.”

In un susseguente post su Facebook Balluardo ha inteso così ringraziare la società casellese:

“Dal 1mo gennaio 2021 non faccio più parte dell USD Caselle Calcio.

Ringrazio il presidente Pertosa, il DG Aprà, il sig. Carbone, la segretaria Stefania Carella per la collaborazione e per l’opportunità concessami.

Il mio percorso è terminato per motivi personali e essendo un progetto a 3/5 anni con il raggiungimento di pressoché tutti gli obiettivi tracciati nel febbraio 2018.

Ringrazio tutti gli istruttori ed i preparatori che mi hanno aiutato, in primis il responsabile del settore giovanile Christian Zullo e il responsabile della scuola calcio Michele Gentile.

Ringrazio tutti i dirigenti che si sono adoperati in questi anni per far sì che tutto potesse funzionare.

Ringrazio tutti i genitori che hanno sposato il nostro progetto.

Ma sopratutto ringrazio i bimbi ed i ragazzi tutti che in questo periodo ci hanno dato tante soddisfazioni.

Un grazie enorme ai giocatori della prima squadra che hanno contribuito con grande soddisfazione e orgoglio alla conquista sul campo della Promozione e poi successivamente al mantenimento della categoria.

Auguro al Caselle calcio di proseguire il percorso intrapreso insieme, costellandolo di vittorie e soddisfazioni.

Per fortuna il calcio ci permetterà di incontraci tutti ancora sui campi di calcio, appena questa brutta pandemia sarà debellata!

Grazie davvero!

Raffaele Balluardo”